Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü mesajı: Türkiye üzerine düşeni yapıyor

22:5429/11/2025, Cumartesi
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaralarını sarmaya çalışan Gazze halkına insani yardımlar ulaştırmanın gayreti içesinde olduklarını, Türkiye'nin adil ve kalıcı barış için hem ateşkesin muhafazası hem de insani yardımlar noktasında üzerine düşeni yaptığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "İki devletli çözüm politikamızı 1967 sınırlarına dayalı, başkenti Doğu Kudüs olan özgür, egemen ve bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İsrail'in saldırılarında şehit olan tüm kahramanlara Allah'tan rahmet niyaz eden ve Türk milleti adına Filistin halkını hürmetle selamlayan Erdoğan, "
Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde, yaralarını sarmaya çalışan Gazze'deki kardeşlerimize insani yardımları ulaştırmanın gayretindeyiz. Türkiye olarak adil ve kalıcı barış için hem ateşkesin muhafazası hem de insani yardımlar noktasında üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. İki devletli çözüm politikamızı 1967 sınırlarına dayalı, başkenti Doğu Kudüs olan özgür, egemen ve bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar kararlılıkla sürdüreceğiz."
ifadelerini kullandı.


#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Filistin
#gazze
