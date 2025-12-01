İsrail Suriye'de bozguna uğradı: Saldırıdan önce evlenen Hasan Abdurrezzak isimli genç şehit oldu

Köy sakinlerinden Ebu Müezzin, siyonistlerle iki saati aşkın çatışan damat El Saadi’nin SİHA tarafından vurularak şehit edildiğini söyledi. Ebu Müezzin “Siyonistler, askerlerini çekmeye çalışırken ilk önce camimizi vurdular. Ardından rastgele her yeri bombalamaya başladılar. Yanlarında da birkaç sivili esir olarak götürdüler. Zırhlı araçlarını dahi götüremediler. Bunların bizim elimize geçmemesi için helikopterle vurup imha ettiler. İsraillilerin nasıl korkak olduğunu Beyt Cin’de bir kez daha tüm dünya gördü. Onca teknolojik donanıma rağmen dört genç onları perişan etti. Köyümüzden ikisi kadın, ikisi çocuk 13 sivil şehit oldu. 25 kişi de yaralandı” bilgisini verdi.