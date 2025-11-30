Netanyahu af talep etti: Resmi başvuru iletildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yargılandığı yolsuzluk davaları sebebiyle affını istedi.





Netanyahu şu ifadeleri kullandı:





"Başbakan olarak halkın farklı kesimleri arasında uzlaşma sağlamaya çalışmak gibi bir kamu sorumluluğumdan dolayı, davanın sona ermesinin, bu davayla ilgili olarak ortaya çıkan tartışmaların şiddetini azaltmaya yardımcı olacağından hiç şüphem yok.





İsrail Devleti'nin şu anda karşı karşıya olduğu güvenlik sorunları ve siyasi fırsatlar karşısında, bölünmeleri gidermek, halk arasında birliği sağlamak ve devlet sistemlerine olan güveni yeniden tesis etmek için elimden gelen her şeyi yapmaya kararlıyım ve tüm devlet kurumlarının başkanlarının da aynısını yapmasını bekliyorum."





İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada ise, "Cumhurbaşkanlığı Ofisi, bunun önemli sonuçlar doğuran olağanüstü bir talep olduğunun farkındadır. İlgili tüm görüşleri aldıktan sonra, Cumhurbaşkanı talebi sorumlu ve samimi bir şekilde değerlendirecektir." dedi.





TRUMP DA AFFEDİLMESİNİ İSTEMİŞTİ

Yaklaşık 1,5 ay önce, ABD Başkanı Donald Trump da İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup yazarak, yolsuzluktan yargılanan Netanyahu için af çıkarmasını istemişti.





NETANYAHU'NUN YARGILANDIĞI DAVALAR

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.





Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.





Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkmıştı.





Yolsuzluk soruşturması kapsamında, Shaul Elovitch'in sahibi olduğu "Bezeq" isimli telekomünikasyon şirketinin bünyesinde yer alan "Walla News" adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesinin lehine haberler yapılması karşılığında şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamak suçlaması dikkati çekiyor.





Netanyahu’ya yöneltilen suçlamalar arasında İletişim Bakanlığı Genel Müdürü Avi Berger yerine seçim kampanyalarını da yürüten Shlomo Filber'i getirmek suretiyle Shaul Elovitch lehine hukuka aykırı olarak hükümet politikası yürütmek yer alıyor.





Rüşvet ve görevi kötüye kullanma kapsamında ele alınan dosyada ise Netanyahu'nun İsrailli Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer'dan hediye adı altında 283 bin dolar değerinde şampanya, puro, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.





İddianamede hediyelerin Netanyahu'ya siyasi fayda temini karşılığında verildiği yönünde yeterli delil olduğu belirtiliyor.





Ayrıca, Yediot Ahronot gazetesinin sahibi Arnon Mozes ile Netanyahu'nun, gazetenin yayın politikasının Likud lideri lehine olması karşılığında rakip Israel Hayom gazetesinin rekabet gücünü azaltmaya yönelik yasal düzenlemelerin hükümet tarafından geçirilmesi konusunda anlaştığı iddia ediliyor.





Yargılama sonunda suçlu bulunması halinde 10 yıla varan hapis cezasına çarptırılması muhtemel olan Netanyahu, hakkındaki üç ayrı davadaki suçlamalar karşısında masumiyetinde ısrar ediyor ve iddiaları kabul etmiyor.



