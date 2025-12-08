İşgalci İsrail polisinden BM ofislerine baskın: Yerlerine kendi bayraklarını astılar

"2024’te kundaklama saldırıları, nefret dolu gösteriler, yıldırma, aylarca süren taciz ve buna eşlik eden dezenformasyon kampanyası ve ayrıca İsrail parlamentosunun uluslararası yükümlülükleri çiğneyerek kabul ettiği yasal düzenlemeler sonrasında UNRWA personeli, bu senenin başında merkezi boşaltmak zorunda bırakıldı. Fakat ülkede hangi adımlar atılmış olursa olsun merkez halen BM binası statüsünü korumaktadır ve her türlü müdahaleye karşı dokunulmazdır"