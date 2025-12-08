İşgalci İsrail polisinden BM ofislerine baskın: Yerlerine kendi bayraklarını astılar

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı
İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Birleşmiş Milletler ofislerine baskın düzenledi. Düzenlenen baskının gerekçesi olarak "ödenmemiş vergiler" öne sürülürken UNRWA Sözcüsü Jonathan Fowler, belediyeye herhangi bir borcun bulunmadığını ifade etti. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "BM bayrağı indirildi ve yerine İsrail bayrağı çekildi." ifadelerini kullandı.
İsrail polisi, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) Doğu Kudüs’teki ofislerine baskın düzenledi. İsrail güçleri, UNRWA binasındaki BM bayrağını indirerek, yerine İsrail bayrağı çekti.
İsrail polisi, sabah saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs’te Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) ofislerine baskın düzenledi. İsrailli yetkililer baskının
nedeniyle gerçekleştirildiğini açıklarken, UNRWA bu iddiaları reddetti ve baskını uluslararası hukuka meydan okuma olarak tanımladı. Provokatif adım, BM Genel Kurulu’nun 5 Aralık’ta UNRWA’nın görev süresini üç yıl daha uzatma kararından günler sonra geldi.
"BM bayrağı indirildi ve yerine İsrail bayrağı çekildi"
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada,
"Polis araçlarının yanı sıra içeriye kamyonlar ve forkliftler sokuldu ve tüm iletişim kesildi. Mobilyalar, bilişim ekipmanları ve diğer eşyalara el konuldu. BM bayrağı indirildi ve yerine İsrail bayrağı çekildi. Bu eylem, İsrail’in BM üyesi bir devlet olarak BM binalarının dokunulmazlığını koruma ve saygı gösterme yükümlülüğüne açık bir şekilde meydan okuduğunu göstermektedir"
dedi.
Lazzarini,
"2024’te kundaklama saldırıları, nefret dolu gösteriler, yıldırma, aylarca süren taciz ve buna eşlik eden dezenformasyon kampanyası ve ayrıca İsrail parlamentosunun uluslararası yükümlülükleri çiğneyerek kabul ettiği yasal düzenlemeler sonrasında UNRWA personeli, bu senenin başında merkezi boşaltmak zorunda bırakıldı. Fakat ülkede hangi adımlar atılmış olursa olsun merkez halen BM binası statüsünü korumaktadır ve her türlü müdahaleye karşı dokunulmazdır"
dedi.
Uluslararası Adalet Divanı’nın da İsrail’in UNRWA ve diğer BM kuruluşlarıyla işbirliği yükümlülüğü olduğunu vurguladığını ifade eden Lazzarini,
"Hiçbir istisna olamaz. Buna izin vermek, uluslararası hukuka yönelik bir meydan okuma ve dünyanın diğer yerlerinde BM’nin bulunduğu her yer için tehlikeli bir emsal oluşturur"
dedi.
Baskının vergi borçları nedeniyle yapıldığı iddia edildi
İşgal altındaki Kudüs’teki İsrailli belediye yönetimi ise baskının 11 milyon şekel (yaklaşık 3,4 milyon dolar) tutarındaki ödenmemiş emlak vergileri nedeniyle yapıldığını açıkladı. İsrailli yetkililer,
"Bu, borcun ödenmesi için birbirini izleyen talepler, uyarılar ve sunulan pek çok fırsata karşılık verilmediği için tahsil edilmesi gereken önemli bir borçtur"
dedi.
Vergi borcu iddiaları, UNRWA tarafından yalanlandı
UNRWA Sözcüsü Jonathan Fowler, Doğu Kudüs’teki BM binası statüsündeki merkezin operasyon yasağına rağmen baskına uğradığını ve BM ajansının belediyeye herhangi bir borcu olmadığını söyledi. Fowler, ayrıca İsrail’e taraf olduğu BM sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlatmak için İsrailli yetkililerle defalarca iletişime geçtiğini de sözlerine ekledi.
Baskına ilişkin açıklama yapılmadı
Gazze’de soykırım ve açlığı silah olarak kullanmakla suçlanan İsrail, Gazze’deki Filistinlilere insani yardım ulaştırılması için kilit önemdeki UNRWA personelinin Hamas’ın üyesi olduğunu ve bazı mensuplarının 7 Ekim 2023’teki olaylara katıldıklarını iddia etmişti. UNRWA, bu suçlamalar sonrasında bazı çalışanları görevden almış ancak İsrail’in çalışanlarına yönelik iddiaları için kanıt sunmadığını duyurmuştu.
