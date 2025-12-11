Gazze’de görevden kaçınmayız

Bakan Fidan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nda (SETA) düzenlenen, “Bir Yılın Ardından Suriye: Toparlanma ve Yeniden İnşa” konferansının açılış konuşmasını yaptı. Devrik Esed rejiminin, kendisi gibi olmayan herkese yaptığı zulümleri ve işkenceleri hatırlatan Fidan, “Neredeyse (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’nun Gazzelilere reva gördüğünü, Esed o dönem Suriye halkına reva gördü” yorumunu yaptı. 10 Mart mutabakatına işaret eden Fidan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Srecin diyalog yoluyla ilerletilmesi önemli. YPG’nin şunu görmesi gerekiyor, hiçbir ülkede ama hiçbir ülkede iki tane silahlı unsur olmaz. Elinizdeki silahlı unsurlar Suriye yönetiminin emrine girmek zorundadır.”