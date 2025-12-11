Gazze’de görevden kaçınmayız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuştu.
Türkiye’nin Gazze’de garantörlük dahil hiçbir görevden kaçınmadığını söyleyen Bakan Fidan, milletvekillerinden gelen “Garantörlükle ilgili burada bir gri alan var, netlik istiyoruz” sorusunu yanıtladı. Fidan, “Biz teknik olarak da hukuki olarak da garantör bir ülke değiliz şu andaki süreçte, garantör bir ülke de yok ayrıca, hukuki olarak da teknik olarak da garantör bir ülke yok ama biz garantör sorumluluğunu almaktan çekinmiyoruz” dedi.
SORUMLULUK ALMAYA HAZIRIZ
Fidan, Türkiye’nin Gazze konusunda ilerleyen süreçte yapılacak olan anlaşmalar, çalışmalar veya hukuki çerçevenin böyle bir durum oluşturması halinde garantörlük dahil tüm sorumlulukları yüklenmeye hazır olduğunu söyledi. İsrail’in ihlallerinin devam ettiğini, barışı ilerletmeye gönlünün olmadığını ve Türkiye’nin de bunun farkında olduğunu da sözlerine ekledi. İsrail yönetiminin saldırganlığını Gazze ile sınırlı tutmadığını, Lübnan, Suriye, Yemen, İran ve Katar’a yayarak bölgeyi istikrarsızlaştırma politikasını sürdürdüğünü belirten Fidan, “Gazze’de işlenen soykırımda şehit edilen Filistinli kardeşlerimizin sayısı 70 bini aşmıştır. Sahadaki bu vahşet, uluslararası toplumda bir uyanışa da vesile olmuştur” diye konuştu.
SURİYE İLE SINIR KAPILARINI AÇAMAYA NİYETİMİZ VAR
ABD’nin, Gazze’de barış anlaşmasını sahiplendiğine ve ilerletmeye çalıştığına işaret eden Fidan, bunu desteklediklerini söyledi. Fidan, Suriye’deki bir sınır kapısıyla ilgili soruya cevaben, “Bizim politika olarak bütün sınır kapılarını açmaya niyetimiz var. Fakat Suriye’de, özellikle Nusaybin mücavirindeki sınır kapılarının açılabilmesi için 10 Mart Mutabakatı ile ilgili sürecin tamamlanması ve merkezi hükümetin bir noktaya gelmesi lazım” dedi.
Netanyahu’nun yaptıklarını Esed de yaptı
- Bakan Fidan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nda (SETA) düzenlenen, “Bir Yılın Ardından Suriye: Toparlanma ve Yeniden İnşa” konferansının açılış konuşmasını yaptı. Devrik Esed rejiminin, kendisi gibi olmayan herkese yaptığı zulümleri ve işkenceleri hatırlatan Fidan, “Neredeyse (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’nun Gazzelilere reva gördüğünü, Esed o dönem Suriye halkına reva gördü” yorumunu yaptı. 10 Mart mutabakatına işaret eden Fidan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Srecin diyalog yoluyla ilerletilmesi önemli. YPG’nin şunu görmesi gerekiyor, hiçbir ülkede ama hiçbir ülkede iki tane silahlı unsur olmaz. Elinizdeki silahlı unsurlar Suriye yönetiminin emrine girmek zorundadır.”