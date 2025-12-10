Bakan Fidan: 8 Aralık Suriye halkı için yeni bir umut

Filistin meselesinde kurmuş olduğumuz temas grubu ortaya koymuş olduğumuz dayanışma biz inanılmaz bir güven alanı açmış oldu. Bundan da istifadeyle ben hemen arkadaşlara dedim ki "Lütfen hemen bir tepki koymayın. Bir araya gelelim; bu yeni yönetimden ne isteyeceğimize karar verelim. Ona göre hareket edelim" Ve biz hemen ilk hafta Arap Ligi toplanmadan önce böyle bir dar grupla bir araya gelelim ve konuyu konuşalım dediler. Birinci haftasında hemen toplandık. Kahire'de bir araya geldik.