Bakan Fidan: 8 Aralık Suriye halkı için yeni bir umut

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan “Bir Yılın Ardından Suriye-Toparlanma ve İnşa” konferansında önemli açıklamalarda bulundu. Fidan "8 Aralık; tarihi bir gün. Aslında içerde çürümüş olan rejimin kendisini resmi olarak ölü ilan ettiği bir gün. Suriye halkı için yeni bir gün, yeni bir umut yeni bir başlangıç" dedi.
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakf'nın (SETA) düzenlediği "Bir yılın ardından Suriye: Toparlanma ve yeniden inşa" başlıklı konferansta konuştu.
Bakan Fidan şunları söyledi;
"8 Aralık; tarihi bir gün. Aslında içerde çürümüş olan rejimin kendisini resmi olarak ölü ilan ettiği bir gün"
"Suriye halkı için yeni bir gün, yeni bir umut yeni bir başlangıç. Tabi bu bize bütün sorunların hemen çözüldüğü bir Suriye getirmedi. Tam tersine yeni bir sorunlar yumağının, yeni bir meydan okumanın yeni bir büyüne ve hayat hikayesinin içinde bulduk her beraber kendimizi"
"Ve biz bu noktaya gelirken de fevkalade olayların farkındaydık. Ve biliyorduk"
"8 Aralık'tan sonra da herkes ne yapılması gerektiği konusunda bir kafa karışıklığı içerisinde kaldı bölge ülkeleri ve Avrupa"
Yani söylemi ilk başta nasıl geliştirirseniz; ortaya hangi politikayı, hangi formülü koyarsanız onun kabul edileceği bazı siyasi, diplomatik dönüm anları olur. Bu anlar onlardan biriydi.
Ben özellikle Arap kardeşlerimizin bu konuda belli bir şaşkınlık ve farklı tepkiler içerisinde olacağını da öteden beri ön görüyordum.
Filistin meselesinde kurmuş olduğumuz temas grubu ortaya koymuş olduğumuz dayanışma biz inanılmaz bir güven alanı açmış oldu. Bundan da istifadeyle ben hemen arkadaşlara dedim ki "Lütfen hemen bir tepki koymayın. Bir araya gelelim; bu yeni yönetimden ne isteyeceğimize karar verelim. Ona göre hareket edelim" Ve biz hemen ilk hafta Arap Ligi toplanmadan önce böyle bir dar grupla bir araya gelelim ve konuyu konuşalım dediler. Birinci haftasında hemen toplandık. Kahire'de bir araya geldik.
