Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin 10 Mart mutabakatına uyması elzemdir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, huzur içinde yaşanan Suriye'yi desteklediklerini belirterek, "SDG'nin 10 Mart mutabakatına uyması elzemdir." dedi. Öte yandan Bakan Fidan, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinden bu yana 560 bin Suriyelinin ülkesine geri döndüğünü de kaydetti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaptığı açıklamasında şu ifadeleri de kullandı:
"Suriye sahasından ulusal güvenliğimizin tehdit edileceği bir ortamın kök salmasına asla izin verilmeyecektir.
Suriye’nin tüm terör unsurlarından temizlenmesi ve meşru silahlı grupların birleşik bir ordu çatısı altında toplanması vazgeçilmez bir hedeftir."
Ayrıntılar Geliyor...
