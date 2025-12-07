SDG/PKK'dan zafer sevincine engel

SDG/PKK’ya bağlı “Öz Yönetim” tarafından yayınlanan açıklamada, “Güvenlik güçlerinin, yapılacak bir toplu kutlamaya müdahaleye hazır olduğu ve ateşli silahlar ya da havai fişekler kullanılmasına kesinlikle izin vermeyeceği” ifade edildi. Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre ise SDG/PKK’ya bağlı militanlar, rejimin yıkılmasının yıl dönümünde PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan’a özgürlük yürüyüşü düzenleneceğini ilan ederek cami imamlarını minarelerde yürüyüşe katılım çağrısı yapmaya zorladı.