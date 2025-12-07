Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
SDG/PKK'dan zafer sevincine engel

SDG/PKK'dan zafer sevincine engel

04:007/12/2025, Pazar
G: 7/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu SDG/PKK, Esed rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümü münasebetiyle kontrolü altındaki bölgede hiçbir toplu kutlamaya izin vermeyeceğini bildirdi.

SDG/PKK’ya bağlı “Öz Yönetim” tarafından yayınlanan açıklamada, “Güvenlik güçlerinin, yapılacak bir toplu kutlamaya müdahaleye hazır olduğu ve ateşli silahlar ya da havai fişekler kullanılmasına kesinlikle izin vermeyeceği” ifade edildi. Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre ise SDG/PKK’ya bağlı militanlar, rejimin yıkılmasının yıl dönümünde PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan’a özgürlük yürüyüşü düzenleneceğini ilan ederek cami imamlarını minarelerde yürüyüşe katılım çağrısı yapmaya zorladı.




#SDG
#PKK
#Terör
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ aylık taksitleri ne kadar? 55, 65, 80 metrekarelik 1+1 ve 2+1 konut fiyatı artacak mı, sabit mi kalacak?