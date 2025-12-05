Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
PKK/YPG ile Suriye ordusu çatışmaya başladı

PKK/YPG ile Suriye ordusu çatışmaya başladı

10:135/12/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber
Suriye güvenlik güçleri
Suriye güvenlik güçleri

Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki Deyr Hafer bölgesinde terör örgütü PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığı bildirildi.

Suriye'de, Halep'in doğusunda yer alan Deyr Hafer bölgesinde
terör örgütü PKK/YPG
ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Deyr Hafer'de konuşlu Suriye ordusu birliklerine keskin nişancılarla ateş açtı.



Suriye ordusu karşılık verdi


Suriye ordusu da terör örgütünün saldırılarına uzun namlulu silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) karşılık verdi.


Resmi kaynaklardan çatışmayla ilgili henüz bilgi aktarılmadı.


Terör örgütü PKK/YPG, işgal ettiği bölgelerden Suriye hükümeti kontrolündeki bölgelere sık sık saldırılar gerçekleştiriyor.




#Suriye
#YPG
#PKK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 11. Yargı Paketi ne zaman yayınlanacak, Resmi Gazete'de çıktı mı? Genel af, covid yasası ve infaz düzenlemesi