Şam'da Suriye-İngiltere İş Konseyi'nin tanıtımı yapıldı

Suriye’nin başkenti Şam'da, Suriye-İngiltere İş Konseyi'nin lansmanı çok sayıda devlet bakanı ve iş adamının katılımıyla gerçekleştirildi.

Tanıtım törenine Suriye Ekonomi, İletişim, Maliye, Aile ve Sosyal İşler bakanları ile Türkiye'nin Şam'daki Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu'nun yanı sıra konseyin İngiltere temsilcisi ile icra kurulu başkan ve birçok yetkili ile iş adamı katıldı.

Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar yaptığı konuşmada, konseyin Şam'da açılmasının önemli bir gelişme olduğunu belirterek bunun Suriye’nin ekonomik konumuna yeniden güç kazandırdığına ve ülkenin uluslararası topluma geri dönüş sürecine işaret ettiğini vurguladı.

Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye, konseyin Suriye–İngiltere iş çevreleri arasında önemli bir iletişim kanalı niteliği taşıdığını söyledi.

Telekomünikasyon Bakanı Abdüsselam Heykel ise birçok şirketin faaliyet başlatacağını belirterek hükümetin Suriye’nin ekonomik karakterini yeniden kazanması için çalıştığını ifade etti.

Konsey, 13 Kasım 2025'te İngiltere'nin başkenti Londra'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin katılımıyla açılmıştı.

Konsey, Suriye ile Birleşik Krallık ve uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketler, üniversiteler ve kuruluşlar arasında karşılıklı faydaya dayalı pratik ortaklıklar kurmayı hedefliyor. Bu ortaklıklar, Suriye’nin kalkınma sürecine katkı sağlamayı ve ticaret ile eğitim ortamının iyileştirilmesini amaçlıyor.







