Suriye güvenlik güçleri Halep'in Afrin ilçesinde terör örgütü DEAŞ hücresini çökertti

18:0025/11/2025, Salı
AA
Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep’in Afrin ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a bağlı bir hücrenin düzenlenen ortak operasyonla çökertildiğini ve çok sayıda silah ile mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Telegram sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Afrin’de İç Güvenlik Güçleri ile Genel İstihbarat Biriminin koordineli şekilde yürüttüğü operasyon sonucunda hücre üyelerinin gözaltına alındığı belirtildi.


Açıklamada, söz konusu hücrenin bölgede güvenliği ve istikrarı hedef alan düşmanca eylemlere karıştığının tespit edildiği kaydedildi.


Operasyonda patlayıcı düzenekler, uzaktan kumandalı infilak sistemleri, anti-tank özellikli RPG füzeleri, çeşitli silah ve mühimmat ile patlayıcı imalatında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği bildirildi.



