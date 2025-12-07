SDG mutabakata uymazsa tek yol operasyon

Terör örgütünün Suriye kolu SDG’nin durumu izleniyor. SDG'nin yıl sonuna kadar Şam ordusuna entegre olacağını belirten güvenlik kaynakları, Türkiye'nin bu konudaki kırmızı çizgisine dikkat çekti. Yeni Şafak’a bilgi veren güvenlik kaynakları, “Biz Türkiye olarak 'Organizasyon olarak kendinizi lağvedecek kişisel olarak orduya entegre olacaksınız. Tek bir organizasyon olarak artık hareket etmeyeceksiniz' diyoruz. Bizim şartımız bu. SDG üst yönetiminin Şam hükümetinde yer almasını kesinlikle kabul etmeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

ORTALIĞI KARIŞTIRMAYA ÇALIŞAN İSRAİL

10 Mart mutabakatına dikkat çeken güvenlik kaynakları, “Her şey açık seçik belli. Bu şartlar yerine getirilmezse yapılacak tek şey var. Suriye hükümeti kendi birlik ve bütünlüğü için operasyon yapar, Türkiye de buna destek olur. Son zamanlarda bazı yerlerde ufak tefek çatışmalar oluyor. Hâlâ direnmeye çalışıyorlar. Ancak eninde sonunda entegre olacaklar. Çünkü ABD, Suriye ve Türkiye bu konuda mutabık. Ortalığı karıştırmaya çalışan İsrail. PKK'lıların SDG’ye katılıp oradan da Suriye ordusuna girmeleri mümkün değil” ifadelerini kullandı.

ORTAK HAREKAT MERKEZİNE PERSONEL GÖNDERİLDİ

Şam hükümetinin ABD ile geçtiğimiz hafta ilk defa DEAŞ'a karşı ortak operasyon yaptığını hatırlatan kaynaklar, bunun önemli bir eşik olduğunu, SDG’nin elindeki son argümanın da geçerliliğini yitirdiğini belirtti. DEAŞ’a karşı Türkiye, Suriye, Irak, Ürdün ve Lübnan’ın ortak harekat merkezi kurmak üzere anlaştığı, Türkiye’nin bölgeye personel gönderdiği, merkezde Türkiye ve Suriyelilerin olduğu kaydedildi. Kaynaklar, Suriye ordusunun eğitiminin de devam ettiğini belirtti: “İkinci grubun Türkiye’de eğitimi başlamak üzere.”

ABD Orta Doğu'dan gitmek istiyor

Güvenlik kaynakları, ABD’nin Ortadoğu politikasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “ABD, onlara 10 yıldır anlatmaya çalıştığımızı yeni görmeye, anlamaya başladı. Türkiye olmadan bu bölgede hiçbir şey başaramazsın. Sen küresel bir güç olabilirsin ama her şeyi tek başına yapamazsın. Bölgesel güçlerle çalışmak zorundasın. Bu bölgede de çalışabileceğiniz tek güç Türkiye. Türkiye’nin öneminin farkına vardılar. Son dönemde Suriye'de, Gazze’de, Ukrayna-Rusya çatışmasında bizimle birlikte çalışma istekleri, bunun örneği. ABD, Orta Doğu'yu nispi bir istikrara kavuşturarak bölgeden gitmek istiyor.”

Suriye'nin imarı için ortak çalışma

8 Aralık devriminin üzerinden geçen 1 yılda Suriye ayağa kalkmaya çalışırken, güvenlik kaynakları önümüzdeki dönem ülkenin yeniden imarı ve ekonomik sistemin kurulması için Körfez ülkeleri, Türkiye ve Mısır gibi ülkelerin birlikte çalışacağı bilgisini verdi: “Bu çalışmalara yavaş yavaş başlandı. 1 günde olacak şey değil, zaman alacak. Suriye'de sistem yavaş yavaş yerine oturacak. ABD’nin yaptırımları kaldırması çok önemli. Şara'ya ciddi destekleri var.”

Genelkurmay Başkanı Şam’da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye'nin başkenti Şam'a resmi ziyarette bulundu. Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Suriye Genelkurmay Başkanı Tümg. Ali Nurettin Nasan ile görüşen Bayraktaroğlu, Türkiye-Suriye Ortak Harekat Merkezi’nde de incelemelerde bulundu. Bayraktaroğlu, ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. Şara ile bir araya gelen heyette Genelkurmay 2’nci Başkanı Org. Levent Ergün de yer aldı.











