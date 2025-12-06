Savaşın izlerini eğitimle sileceğiz

Vakfın 56 ülkede 500'ü aşkın eğitim kurumunda tüm dünyada iyi insanlar yetiştirerek dünya barışına gerçek ve elle tutulur katkı sağladığını belirten Erdoğan, "Maarif Vakfımız, Suriye'nin yeniden inşasında da aktif olarak yer alıyor. Maarif Vakfımızın örnek çalışmalarıyla Suriye'de eğitim altyapısının ayağa kaldırılmasını biz de destekleyeceğiz ve silahların bıraktığı acı izleri kalemin iyileştiren gücüyle hep birlikte sileceğiz" dedi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi de "Bağrından kırk medeniyetin doğduğu bu ülke, bugün karanlığın içinden yeniden yükselen bir ışığın kaynağı olmaya kararlıdır" ifadelerini kullandı. Suriyelilerin bulundukları her yerde topluma fayda sağladığını, uğradıkları her ülkede kalıcı iz bıraktığını anlatan Durubi, bugün 947'yi aşkın yeni okul inşa ederek 125 binden fazla çocuğu yeniden eğitimle buluşturduklarını kaydetti. Zirve vesilesiyle "kardeş" olarak belirttiği Türkiye'ye ve Emine Erdoğan'a Suriye halkının şükran ve minnettarlığını iletmek istediğini söyleyen Durubi, "Tüm kalbimle ifade etmek isterim ki bizi Türkiye ile birleştiren bağ, herhangi bir tanıma sığmayacak kadar büyüktür" dedi. Durubi, Türkiye'den tüm dünyaya çağrıda bulununarak şunları söyledi, “Gelin, okulları yeniden imar eden, değerleri yeniden düzenleyen ve çocuğa sıra hakkından önce hayal kurma hakkı tanıyan ortak eğitim projelerine hep birlikte imza atalım." Programda konuşan TMVBaşkanı Mahmut Özdil de 64 ülkede 70 bini aşkın öğrencileriyle çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye gayret ettiklerini anlattı. Özel oturumlar, paneller ve eğitim konuşmalarıyla devam edecek zirve, bugün ödül töreniyle sona erecek.