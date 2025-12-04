Yeni Şafak
Emine Erdoğan: Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü hayallere cesaret versin

12:414/12/2025, Perşembe
AA
Emine Erdoğan
Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Zonguldak Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, Zonguldak Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne katıldı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü, özel gereksinimli çocuklarımızın kalplerine güç, yollarına ışık, hayallerine cesaret versin. Ailelerimize kolaylık, çocuklarımıza başarı, bu projeye emek veren herkese bereket ve iyilik diliyorum"
ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'ın paylaşımında, Zonguldak Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne ilişkin video da yer aldı.



