Emine Erdoğan: Gıda ve su israfı insanlık için artık bir beka meselesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, son zamanlarda televizyon ve dijital platformlarda gıda israfını özendiren ve hatta meşrulaştıran reklam ve içeriklerin arttığını belirterek, "Bu noktada da iş bizlere düşüyor. Farkındalık çalışmalarıyla sıfır atığın israfı azaltırken iyiliği çoğaltan, yaşamı sadeleştirirken ruhu zenginleştiren, atığı önlerken insanlığı kurtaran en güçlü formül olduğunu anlatmalıyız" dedi.
Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun tamamlayıcı oturumu olan panelin açılışında konuşan Emine Erdoğan, insanlığın geleceğini doğrudan ilgilendiren gıda ve su israfına odaklanan panelde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Gıda ve su israfına karşı küresel çağrı
"Çöpe giden gıdaların yetiştirilmesi için temiz su kaynaklarımızın yüzde 25'ini harcıyoruz"
Bu durumun, değişimin önce evlerde, sofralarda ve alışkanlıklarda başlaması gerektiğini gösterdiğine işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türk mutfağı araştırmalarıyla mutfağımızın atıksız ve doğa dostu karakterini ön plana çıkardık"
Emine Erdoğan, dünyanın içilebilir tatlı su miktarının yeryüzünün toplam su varlığının sadece yüzde 1'ini oluşturduğunu aktararak, mevcut şartlarda dünyadaki yaklaşık 4 milyar insanın yılda en az 1 ay su kıtlığı yaşadığını, gelecek 100 yıl içinde su kaynaklarının yüzde 25'e varan oranlarda azalabileceğinin öngörüldüğünü, gıda ve su israfı meselesinin insanlık için artık bir beka meselesi olduğunu belirtti.
Yemek kültürünün, toplumların kültür dünyalarının ve milli kimliklerinin en önemli parçası olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Dünyadaki en iyi sıfır atık uygulamalarını uluslararası gündeme taşıyoruz"
2026 yılında düzenlenecek COP31 Taraflar Konferansı'nın, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini hatırlatan Erdoğan, Sıfır Atık girişimini küresel bir harekete dönüştürmüş bir ülke olarak bu sonuçtan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, 196 ülkenin bir arada olacağı tarihi zirvenin insanlığın en büyük dayanışmasına vesile olmasını temenni etti.