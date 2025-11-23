Yeni Şafak
Emine Erdoğan'dan Güney Afrika ziyaretine ilişkin paylaşım: Dostluk bağlarımızı sağlamlaştıracak

22:1123/11/2025, Pazar
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Güney Afrika ziyaretine dair sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı. Erdoğan, “Gönlümüzde derin izler bırakan Güney Afrika ziyaretimizin, bu güçlü ve zengin coğrafyayla aramızdaki dostluk bağlarını daha da sağlamlaştıracağına yürekten inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Afrika ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

NSosyal hesabından, Güney Afrika ziyaretindeki temaslarından görüntülerin yer aldığı videolu bir paylaşım yapan Emine Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gönlümüzde derin izler bırakan Güney Afrika ziyaretimizin, bu güçlü ve zengin coğrafyayla aramızdaki dostluk bağlarını daha da sağlamlaştıracağına yürekten inanıyorum."


