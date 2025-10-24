Yeni Şafak
Emine Erdoğan'dan Körfez ülkelerine teşekkür mesajı

Emine Erdoğan’dan Körfez ülkelerine teşekkür mesajı

12:0724/10/2025, Cuma
Emine Erdoğan, Körfez ülkelerine yaptığı ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından teşekkürlerini iletti. Kuveyt, Katar ve Umman’daki temaslarını içeren bir video da paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Körfez ülkelerine yaptığı ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.


Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizleri dostluk ve kardeşlik ikliminde karşılayan Körfez ülkelerine, samimi ev sahiplikleri için teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu ziyaretlerin, gönülleri yakınlaştıran ve işbirliklerini pekiştiren hayırlı adımlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.


Paylaşımında Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman ziyaretlerine ilişkin bir videoya da yer verdi. Videoda, Emine Erdoğan'ın Kuveyt'teki Al-Salam Sarayı Müzesi, Katar'daki İslam Eserleri Müzesi ve Umman'daki Ulusal Müze ziyaretinden görüntüler yer alıyor.



