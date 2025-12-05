Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Emine Erdoğan Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile görüştü

Emine Erdoğan Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile görüştü

16:225/12/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Emine Erdoğan - Latife El Durubi
Emine Erdoğan - Latife El Durubi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi
Emine Erdoğan
, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın eşi Latife El Durubi'yle bir araya geldi.


Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada
"Ülkelerimiz arasında barışa ve istikrara katkı sunan dostluk bağlarının güçlenmesini; bölgemize umut ve huzur getiren ortak adımların çoğalmasını diliyorum."
ifadesini kullandı.



#Ahmed Şara
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Emine Erdoğan
#Latife El Durubi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HEMŞİRE MAAŞI HESAPLAMA EKRANI 2026: 5 aylık enflasyon farkı ile 2026’da hemşire maaşı ne kadar olacak?