Emine Erdoğan Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile görüştü

Emine Erdoğan - Latife El Durubi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi.
Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada
"Ülkelerimiz arasında barışa ve istikrara katkı sunan dostluk bağlarının güçlenmesini; bölgemize umut ve huzur getiren ortak adımların çoğalmasını diliyorum."
ifadesini kullandı.
