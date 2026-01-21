Yeni Şafak
İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin ağustos ayında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olduğu belirlendi

İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin ağustos ayında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olduğu belirlendi

21/01/2026, Çarşamba
G: 21/01/2026, Çarşamba
Denizden vücut bütünlüğü bozulmuş olarak çıkarılan ceset otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.
Denizden vücut bütünlüğü bozulmuş olarak çıkarılan ceset otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

İstanbul Boğazı'nda dün kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunmuştu. Deniz Polisi tarafından kıyıya çıkarılan ve üzerinde mayo bulunan cesedin ağustos ayında düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olduğu belirlendi.

Kuruçeşme açıklarında dün deniz temizliği sırasında üzerinde yüzücü kıyafeti bulunan ceset bulundu. Cesedin, 24 Ağustos'ta 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olduğu otopsi ve DNA testi sonucu ortaya çıktı.



KARAYA ÇIKMAYINCA KAYBOLDUĞU ANLAŞILMIŞTI

İstanbul Boğazı'nda Ağustos 2025'te 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, o tarihten beri arama çalışması yürütüyordu.



