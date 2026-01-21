İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin ağustos ayında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olduğu belirlendi

Kuruçeşme açıklarında dün deniz temizliği sırasında üzerinde yüzücü kıyafeti bulunan ceset bulundu. Cesedin, 24 Ağustos'ta 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olduğu otopsi ve DNA testi sonucu ortaya çıktı.

İstanbul Boğazı'nda Ağustos 2025'te 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, o tarihten beri arama çalışması yürütüyordu.