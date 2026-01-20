Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul Boğazı’nda ceset bulundu! Kayıp Rus yüzücü mü? Dikkat çeken detay

İstanbul Boğazı’nda ceset bulundu! Kayıp Rus yüzücü mü? Dikkat çeken detay

14:1820/01/2026, Salı
G: 20/01/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Kuruceşme'de denizde ceset bulundu; kaybolan Rus yüzücüye ait olabileceği değerlendiriliyor
Kuruceşme'de denizde ceset bulundu; kaybolan Rus yüzücüye ait olabileceği değerlendiriliyor

Kuruçeşme açıklarında deniz temizliği sırasında üzerinde yüzücü kıyafeti bulunan ceset bulundu. Cesedin, 24 Ağustos'ta 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olabileceği şüphesi üzerine incelemelere başlandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü
Nikolay Svechnikova
, İstanbul Boğazı'nda kaybolmuştu.

KİMLİĞİ BELİRSİZ CESET KAYIP YÜZÜCÜ OLABİLİR Mİ?

Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında, denizde temizlik yapan ekipler, erkek cesedi görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, cesedini denizden çıkardı. Üzerinde mayo olduğu öğrenilen cesedin, Ağustos ayında düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarış’ında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olabileceği değerlendiriliyor.

İstanbul Boğazı'nda Ağustos 2025'te 81 ülkeden 2820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, o tarihten beri arama çalışması yürütüyordu. Ceset, kapsamlı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna gönderildi.


#Kuruçeşme
#İstanbul
#İstanbul Boğazı
#Ceset
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kante kimdir? N’Golo Kante futbol kariyeri