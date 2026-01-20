Oktay Kaynarca'dan sert çıkış: 'Boş beleş maymunluklara itibar etmez'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturma kapsamında, aralarında; Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun da bulunduğu toplam 6 şüpheli, geçtiğimiz günlerde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmış, şüpheliler ifadelerinin alınmasından sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'nda kan ve kıl örneği vermişti.