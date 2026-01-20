Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Oktay Kaynarca'dan sert çıkış: 'Boş beleş maymunluklara itibar etmez'

Oktay Kaynarca'dan sert çıkış: 'Boş beleş maymunluklara itibar etmez'

16:0120/01/2026, Salı
Diğer
Sonraki haber
Oktay Kaynarca.
Oktay Kaynarca.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından hakkında çıkan haberlerle ilgili sert çıkarak açıklamalarda bulundu. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından hakkında çıkan haberlerle ilgili sert çıkarak açıklamalarda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturma kapsamında, aralarında; Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun da bulunduğu toplam 6 şüpheli, geçtiğimiz günlerde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmış, şüpheliler ifadelerinin alınmasından sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'nda kan ve kıl örneği vermişti.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testi negatif çıkmıştı.

'ALNIM AÇIK BAŞIM DİK' DEMİŞTİ

Usta oyuncu Oktay Kaynarca, yaşananların ardından 'alnım açık, başım dik' açıklamasında bulunmuştu. Kaynarca, son olarak sosyal medyada kendisine yöneltilen asılsız eleştirilere sert tepki gösterdi.

Usta oyuncu yeni yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'HAKKIMIZDA BİLİNMESİ GEREKENLERİ BİZ SÖYLERİZ'

"Benim sevenlerim; sosyal medya soytarılarının, izlenme ve takipçi almak uğruna konuştukları, söyledikleri, yaptıkları boş beleş maymunluklara itibar etmez. Bilirim... Bizim hakkımızda bilinmesi gerekenleri biz söyleriz, gerisi yalandır."

#Oktay Kaynarca
#Uyuşturucu
#Sosyal Medya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Tokat kura çekilişi sonuçları kazananlar listesi belli oluyor