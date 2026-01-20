Oktay Kaynarca'dan sert çıkış: 'Boş beleş maymunluklara itibar etmez'

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından hakkında çıkan haberlerle ilgili sert çıkarak açıklamalarda bulundu. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından hakkında çıkan haberlerle ilgili sert çıkarak açıklamalarda bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturma kapsamında, aralarında; Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun da bulunduğu toplam 6 şüpheli, geçtiğimiz günlerde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmış, şüpheliler ifadelerinin alınmasından sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'nda kan ve kıl örneği vermişti.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testi negatif çıkmıştı.
'ALNIM AÇIK BAŞIM DİK' DEMİŞTİ
Usta oyuncu Oktay Kaynarca, yaşananların ardından 'alnım açık, başım dik' açıklamasında bulunmuştu. Kaynarca, son olarak sosyal medyada kendisine yöneltilen asılsız eleştirilere sert tepki gösterdi.
'HAKKIMIZDA BİLİNMESİ GEREKENLERİ BİZ SÖYLERİZ'
"Benim sevenlerim; sosyal medya soytarılarının, izlenme ve takipçi almak uğruna konuştukları, söyledikleri, yaptıkları boş beleş maymunluklara itibar etmez. Bilirim... Bizim hakkımızda bilinmesi gerekenleri biz söyleriz, gerisi yalandır."