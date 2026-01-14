İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında dün gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Oktay Kaynarca uyuşturucu soruşturması sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kan ve kıl örneği veren Oktay Kaynarca'nın adli tıp sonucunu beklemeden yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında; Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun da bulunduğu toplam 6 şüpheli, dün sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.
Kan ve kıl örneği verdiler
İfadelerinin alınmasının ardından uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'nda kan ve kıl örneği veren isimlerden, iki kişi tutuklanırken aralarında; Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da bulunduğu 4 kişi için yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.
Oktay Kaynarca adli tıp sonucunu beklemeden açıklama yaptı
Oktay Kaynarca, bugün yaptığı açıklamada, adli tıp sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirterek; uzun yıllardır uyuşturucuyla mücadele ettiğini ve bu kapsamda yürütülen her türlü yasal operasyonu desteklediğini ifade etti.
Öncelikle yaşadığım süreç içerisinde bana isnat edilen suçlamalar karşısında yanımda duran, desteğini hissettiren tüm dostlarıma ve sevenlerime teşekkür ederim. Bu, yıllarca ne kadar doğru bir yerde durduğumun delilidir. Bu süreçte özellikle görevini kanun / nizam çerçevesinde ve nezaketi elden bırakmadan yapan kolluk kuvvetlerine de teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Hakkımdaki suçlamalara cevap vermeyi bu aşamada gereksiz görüyorum. Zira Adli Tıp Kurumu’ndan yakın bir zamanda gelecek rapor, fazlasıyla bir cevap olacaktır. Rapor geldiği anda kamuoyuyla bizzat paylaşacağım. Kaldı ki uyuşturucuyla mücadele konusunda bugüne kadar katıldığım konferanslar gün gibi ortadadır. Bizler devletini ve milletini seven insanlarız. Bundan bugüne kadar hiç kimsenin şüphesi olmadı, olmayacak ve de olmasın! Uyuşturucuyla mücadele konusunda yargının sonuna kadar arkasında olduğumu ve her türlü faaliyetini desteklediğimi ayrıca belirtmek isterim. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Bu süreçte arkamda duran ve bana inanan herkese teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.
Oktay KAYNARCA
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler şu şekilde;
♦ Oktay Kaynarca
♦ Emel Müftüoğlu
♦ Neda Şahin
♦ Ali Sert
♦ Rabia Karataş
♦ Selen Çetinkaya