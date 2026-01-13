Gözaltına alınan Oktay Kaynarca’dan ilk açıklama: İfadesi ortaya çıktı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlere yönelik operasyonlar sürerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosya doğrultusunda oyuncu Oktay Kaynarca ifade vermek üzere savcılığa davet edildi. Oktay Kaynarca, "Alnım açık, başım dik. Yıllarca uyuşturucu ile mücadele ettim. Her türlü yasal operasyonu destekliyorum" dedi.
Ünlülere yönelik ‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında, ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’, ‘uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak’, ‘bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek’, ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçlarından, oyuncu Oktay Kaynarca, sanatçı Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında ifade vereceğini belirten Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama geldi.
"Alnım açık, başım dik"
Soruşturma kapsamında ifade vermek üzere savcılığa davet edilen Oktay Kaynarca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Alnım açık, başım dik” dedi.
"Bu mücadeleyi destekliyorum"
Kaynarca yaptığı açıklamada ayrıca adli tıp sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtip; uzun yıllardır yasaklı madde ile mücadele ettiğini ve bu kapsamda yürütülen her türlü yasal operasyonu desteklediğini ifade etti.