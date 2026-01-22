Yeni Şafak
Esat Yontunç için yakalama kararı

04:0022/01/2026, Perşembe
G: 22/01/2026, Perşembe
Acun Ilıcalı, Esat Yontuç.
Ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu’ soruşturmasında Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturması kapsamında Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkardı. Yurt dışında olduğu öğrenilen Yontunç’un gözaltına alınması için çalışmalar sürüyor.



