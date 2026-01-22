Esat Yontunç için yakalama kararı

Acun Ilıcalı, Esat Yontuç.
Ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu’ soruşturmasında Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturması kapsamında Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkardı. Yurt dışında olduğu öğrenilen Yontunç’un gözaltına alınması için çalışmalar sürüyor.
