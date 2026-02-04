Yeni Şafak
Musk ile LinkedIn kurucusu Hoffman arasında 'Epstein' polemiği: Sen gittin ben gitmedim

Musk ile LinkedIn kurucusu Hoffman arasında 'Epstein' polemiği: Sen gittin ben gitmedim

4/02/2026, Çarşamba
G: 4/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Elon Musk'ın Epstein'e "Adaya ne zaman gidelim" mesajı belgelerde ortaya çıkmıştı.
Elon Musk’ın Epstein’e “Adaya ne zaman gidelim” mesajı belgelerde ortaya çıkmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı yeni Epstein belgeleri tartışmaları derinleştirirken, Elon Musk kendisini adaya davet eden Jeffrey Epstein'i geçmişte engellediğini söyledi. Musk, LinkedIn’in kurucusu Reid Hoffman’a ise “Aramızdaki en büyük fark senin gitmiş olman, benim gitmemiş olmam” sözleriyle karşılık verdi.

ABD’de kamuoyuna açıklanan yeni Jeffrey Epstein belgeleri, teknoloji dünyasının önde gelen isimlerini yeniden gündeme taşıdı. Belgelerde, pandemi simülasyonları, özel toplantılar ve Epstein’a ait adalara yönelik ziyaret planlarına ilişkin e-posta yazışmaları yer aldı.

Söz konusu belgelerde, aralarında Elon Musk ve Bill Gates’in de bulunduğu çok sayıda teknoloji liderinin ismine rastlandı. Yazışmaların, Epstein’ın farklı çevrelerle temas kurma çabalarını ortaya koyduğu belirtiliyor.

Elon Musk iddiaların odağında

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgelerde adı geçen dikkat çekici isimlerden biri de X platformunun sahibi ve Tesla CEO’su Elon Musk oldu. Belgelerde, Musk’ın Epstein’a ait Karayipler’deki adalara yönelik bir ziyaret için kendisiyle iletişime geçtiği ortaya çıktı.

Musk’ın Epstein’e “Adaya ne zaman gidelim” mesajı belgelerde yer aldı

Yeni paylaşılan e-postada, 2013 yılında milyarder iş adamı Elon Musk’ın Epstein’e Karayipler’deki adaya ne zaman gideceklerini sorduğu ortaya çıktı. Daha önceki açıklamalarında Epstein’in sahibi olduğu iki adadan birine gelmesi için yaptığı davetleri reddettiğini ileri süren Musk’ın 13 Aralık 2013 tarihli bir e-postada Epstein’e,
"Tatilde İngiltere Virjin Adaları yakınlarında Saint Barthelemy Adası’nda olacağım. Ne zaman müsait olursun?"
diye yazdığı görüldü.

Epstein’in ise 2 gün sonra yazdığı cevapta yılbaşında ziyarete uygun olduğunu ifade ederek, "Senin için her zaman yerimiz var" dediği görüldü. Yazışmaların devamında Musk’ın Epstein’e "Ayın 2’sinde adaya ne zaman gidelim?" diye sorduğu ortaya çıktı.

Musk: Epstein beni sürekli ikna etmeye çalıştı

Musk, Epstein’ın kendisini adaya davet ettiğini ancak bu çağrıları reddettiğini belirtti.
“Epstein beni sürekli ikna etmeye çalıştı, ben ise engelledim”
dedi.

LinkedIn kurucusu Hoffman’a sert çıkış

LinkedIn kurucusu Reid Hoffman’ın Epstein’ın adasına gittiğine dair materyallere yanıt veren Musk,
“Aramızdaki en büyük fark, Reid, senin gitmiş olman, benim gitmemiş olmam”
ifadelerini kullandı. Musk, Hoffman’ın adaya iki kez gittiğini vurgulayarak,
“Belki birinci hataydı ama ikincisi değil”
dedi.


