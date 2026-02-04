Musk ile LinkedIn kurucusu Hoffman arasında 'Epstein' polemiği: Sen gittin ben gitmedim

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı yeni Epstein belgeleri tartışmaları derinleştirirken, Elon Musk kendisini adaya davet eden Jeffrey Epstein'i geçmişte engellediğini söyledi. Musk, LinkedIn’in kurucusu Reid Hoffman’a ise “Aramızdaki en büyük fark senin gitmiş olman, benim gitmemiş olmam” sözleriyle karşılık verdi.
ABD’de kamuoyuna açıklanan yeni Jeffrey Epstein belgeleri, teknoloji dünyasının önde gelen isimlerini yeniden gündeme taşıdı. Belgelerde, pandemi simülasyonları, özel toplantılar ve Epstein’a ait adalara yönelik ziyaret planlarına ilişkin e-posta yazışmaları yer aldı.
Söz konusu belgelerde, aralarında Elon Musk ve Bill Gates’in de bulunduğu çok sayıda teknoloji liderinin ismine rastlandı. Yazışmaların, Epstein’ın farklı çevrelerle temas kurma çabalarını ortaya koyduğu belirtiliyor.
Elon Musk iddiaların odağında
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgelerde adı geçen dikkat çekici isimlerden biri de X platformunun sahibi ve Tesla CEO’su Elon Musk oldu. Belgelerde, Musk’ın Epstein’a ait Karayipler’deki adalara yönelik bir ziyaret için kendisiyle iletişime geçtiği ortaya çıktı.
Musk’ın Epstein’e “Adaya ne zaman gidelim” mesajı belgelerde yer aldı
Epstein’in ise 2 gün sonra yazdığı cevapta yılbaşında ziyarete uygun olduğunu ifade ederek, "Senin için her zaman yerimiz var" dediği görüldü. Yazışmaların devamında Musk’ın Epstein’e "Ayın 2’sinde adaya ne zaman gidelim?" diye sorduğu ortaya çıktı.