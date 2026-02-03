Nickelodeon ve Epstein benzerliği: Çocuk ekranlarının arkasındaki 'pedofili' karanlığı

'Eğlence' maskesi altında çocuklara servis edilen pedofili içeriklerinin hakim olduğu Nickelodeon hakkında, 2024 yılında ortaya çıkan itiraflar ve "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" belgeseli yayınlanan yeni Epstein dosyalarının ardından yeniden gündemde.

Üç milyondan fazla belgenin ve iki binden fazla görüntünün yayınlandığı Epstein dosyası sapkın pedofili partilerine kurban edilen çocukların nasıl uyuşturulduğunu tartışır hale getirdi. Kanalın eski yapımcısı ve adı taciz dosyalarında yer alan Dan Schneider hakkında ortaya çıkan korkunç gerçekler aynı şekilde Epstein dosyası için yeniden değerlendiriliyor.

Fuhuş ve taciz itirafları ve sapkın sembollerle olan gizemli Epstein Adası'nın kuş bakışı görseli ile Nickelodeon logosunun benzerliği dikkat çekiyor.

"Çocuk Kanalı" maskesi altında pornografik içerikler

The Guardian ve Variety de yer alan analizlerine göre, kanalın uzun süreli yapımcısı Dan Schneider’ın kaleminden çıkan senaryolar, çocuk oyuncuları "eğlence" adı altında cinsel imalı sahnelerde oynamaya zorladı. Habere konu olan skandalın en çarpıcı detayları şunlar:

Jennette McCurdy ve Ariana Grande gibi yıldızların çocuk yaştayken yer aldığı sahnelerde; meyvelerle yapılan müstehcen hareketler, vücuda fışkırtılan sıvılar ve ayak fetişizmine hizmet eden onlarca "şaka", bugün uzmanlar tarafından "çocuk pornografisi sınırlarını zorlayan içerikler" olarak tanımlanıyor.

Uluslararası medya kuruluşları, Nickelodeon setlerinde sadece yönetmenlerin değil, Brian Peck ve Jason Handy gibi çocuk istismarından hüküm giymiş isimlerin de "diyalog koçu" veya "asistan" maskesiyle çocukların en yakınında tutulduğunu raporladı.

Logo ve sembolizm: Pedofili adasına uzanan iddialar

Sosyal medyada ve bazı bağımsız araştırmacı haberlerde, Nickelodeon'un kullandığı görseller ile pedofili ağının merkezi olarak bilinen Epstein Adası (Little Saint James) arasındaki benzerlikler de infial yaratmış durumda.

Epstein Adası

Nickelodeon'un meşhur "turuncu leke" logosunun şekli ve bazı grafik tasarımları, Jeffrey Epstein'ın adasındaki belirli coğrafi yapılar ve o çevrede kullanılan sembollerle olan benzerliği nedeniyle ciddi tartışma konusu oldu.

Nickelodeon'un meşhur "turuncu leke" logosu.

Sadece tesadüf mü?

Bazı kullanıcılar bu benzerliği "tasarım tercihi" olarak savunsa da, dijital dünyada binlerce kullanıcı, bu görsellerin pedofili grupları arasında kullanılan gizli sembollerle örtüştüğünü savunarak kanalın gerçek niyetini sorgulamaya devam ediyor.

Milyonlarca çocuğun hayranlıkla izlediği sahnelerin, aslında birer "pedofili fantezisi" olarak kurgulandığına dair kanıtlar her geçen gün artıyor. Eğlence endüstrisinin en parlak ışıkları, tarihin en karanlık suçlarını örtbas etmek için kullanılmış olabilir.







