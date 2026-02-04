Kirli çıkarlarda buluştular: Epstein solcu ve sağcıyı aynı 'ada'ya topladı

Son dönemde kamuoyuna açıklanan Amerikalı pedofil milyarder Jeffrey Epstein dosyaları, yalnızca küresel ölçekte faaliyet gösteren bir cinsel istismar ve fuhuş ağını değil, bu ağın etrafında şekillenen kapalı ama çeşitli bir elit çevreyi gözler önüne seriyor. Yayımlanan e-postalar, tanıklıklar ve belgeler, Epstein ve yakın çevresinin bazı yazışmalarında Yahudi olmayan kişileri tanımlamak için “goyim” ifadesinin aşağılayıcı ve küçümseyici bir bağlamda kullanılması da, suç şebekesine dahil edilen kişilerin harcanabilir ve faydalanabilir olarak değerlendirildiğini ortaya koyuyor. Epstein'in aynı zamanda bir istihbarat ağı olarak faydalandığı bu ağ için kullandığı dil, güç, ayrıcalık ve hiyerarşi üzerine kurulu bir dünya görüşünün de parçası. Epstein’ın özel yazışmalarında, “Bırak goyimler gerçek dünyayla uğraşsın” gibi ifadeler kullanması ve muhataplarını “Saygı duymadığını söylediği goyimler gibi davranmakla” suçlaması, bu yaklaşımın çevresi içinde olağan kabul edildiğine işaret ediyor.

GOYİM DİYORDU

Goyim, Siyonist düşünce dünyasında ikinci sınıf insan olarak karşılık buluyor. Bu çerçevede Epstein'ın kabarık listesinin ideolojiler üstü olduğu görülüyor. Noam Chomsky gibi sol tandanslı isimlerden

Bill Gates gibi liberal isimlere, Peter Thiel ve Elon Musk gibi muhafazakar düşünceye sahip ünlülere kadar birçok isim aynı kirli sepette yer alıyor.

Noam Chomsky Peter Thiel

SİYASİ FİGÜRLER VE DEVLET YETKİLİLERİ

Dosyalarda adı geçen isimler arasında eski ve mevcut devlet yöneticileri dikkat çekiyor. Eski ABD Başkanı Bill Clinton, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ve eski Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire bu isimler arasında yer alıyor. Belgelerde bu kişilere yönelik doğrudan suçlamalar yer almamakla birlikte, Epstein ile temas ve davet zincirleri kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor.

KRALİYET VE DİPLOMASİ

İngiliz kraliyet ailesinden Prens Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson, Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, Danimarka Kralı Frederik, İsveç Prensesi Sofia ile Norveç, Danimarka ve İsveç kraliyet çevrelerinden çeşitli isimlerin dosyalarda geçmesi, Epstein’ın Avrupa aristokrasisine kadar uzanan bir ilişki ağı kurduğunu gösteriyor. Slovak diplomat Miroslav Lajcak ve Norveç’in Amman Büyükelçisi Mona Juul da diplomatik temaslar bağlamında adı geçenler arasında.

SİLİKON VADİSİ LİDERLERİ

Epstein dosyalarında en geniş yeri iş dünyası ve teknoloji çevreleri oluşturuyor. Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, Peter Thiel, Reid Hoffman, Sergey Brin ve Larry Page gibi isimler, farklı bağlamlarda belgelerde yer alıyor. Bu ilişkiler çoğunlukla yatırım, bağış, banka bağlantıları ve sosyal davetler üzerinden şekilleniyor. JPMorgan Chase ile Epstein arasındaki finansal ilişkiler ve bankanın Silikon Vadisi milyarderleriyle kurduğu temaslar özellikle dikkat çekiyor. Yine Körfez Bölgesi'nde özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nden birçok iş insanının da Epstein ile bağlantısı olduğu ortaya çıktı.

SANAT, MEDYA VE AKADEMİ

Hollywood’dan Woody Allen, Kevin Spacey, Chris Tucker, Brett Ratner, müzik dünyasından Michael Jackson, Mick Jagger, Diana Ross, medya ve akademi çevrelerinden gazeteci Michael Wolff ve akademisyen Noam Chomsky de dosyalarda geçen diğer isimler arasında. Tanıtımcı Peggy Siegal’ın yazışmaları ise Epstein’ın sosyal çevresinin nasıl organize edildiğine dair çarpıcı örnekler sunuyor.

Michael Wolff

YAHUDİ OLMAYANLARI AŞAĞILIYOR

Epstein mağdurlarından Maria Farmer, daha önce verdiği ifadelerde istismarın yalnızca fiziksel değil, ideolojik bir boyutu da olduğunu savunuyor. Farmer’a göre Epstein çevresinde Yahudi olmayanlara yönelik dışlayıcı ve aşağılayıcı tutumlar sistematik bir şekilde sergileniyordu. Ortaya çıkan belgeler, Epstein dosyalarının güçle iç içe geçmiş kapalı ağını gözler önüne seriyor.





Mandelson Lordlar Kamarası’ndan ayrıldı

Londra Metropolitan Polisi, Epstein belgelerinde ismi geçen eski bakan, eski büyükelçi ve Lord Peter Mandelson hakkında inceleme başlattı. Epstein'le olan ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından Eylül 2025'te 7 ay önce atandığı İngiltere'nin Washington Büyükelçiliği görevinden alınan Mandelson, geçen hafta İşçi Partisi’nden istifa etmesinin ardından dün de Lordlar Kamarası üyeliğinden istifa etti. Mandelson'un büyükelçilikten sonra sahip olduğu son kamu görevinden de çekilmesinin ardından İngiltere Kabine Ofisi, 72 yaşındaki politikacı hakkındaki belgeleri Londra Metropolitan Polisine teslim etti.



