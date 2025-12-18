Yeni Şafak
Milyonlarca liralık 'sahte gönül ilişkisi' oyununu jandarma bozdu

Milyonlarca liralık 'sahte gönül ilişkisi' oyununu jandarma bozdu

23:1318/12/2025, Perşembe
IHA
Tunceli'de kendini farklı isimlerle ve kamu personeli kimliğiyle tanıtarak sahte gönül ilişkisi kurarak mağdurları kandıran evli ve iki çocuk babası S.G. JASAT ve KOM ekipleri tarafından takip edildi.

Tunceli’de
"sahte gönül ilişkileri"
kurarak milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen evli çift, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, evli ve iki çocuk babası S.G. (32) ile eşi İ.G. (31), kendilerini farklı isimler ve kamu personeli kimliğiyle tanıtarak mağdurlarla iletişime geçti. Şüphelilerin, evli ve çocuklu olduklarını gizleyerek çeşitli senaryolarla sahte gönül ilişkisi kurmak suretiyle mağdurları kandırdığı tespit edildi. Soruşturma sürecinde Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından teknik ve fiziki takip, dijital inceleme ve mali analiz çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, aralarında kamu personelinin de bulunduğu 6 mağdurdan elde edilen paraların, İ.G. tarafından eşi S.G.’nin banka hesaplarına aktarıldığı belirlendi.


MASAK tarafından yapılan incelemelerde, S.G.’nin hesabına gelen paraların kripto para piyasası üzerinden aklanarak farklı hesaplara yönlendirildiği, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 7 milyon TL işlem hacmi oluştuğu tespit edildi.


Delillerin tamamlanmasının ardından, JASAT ve KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde şüphelilerin Tunceli’deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda İ.G. ve S.G. yakalanırken, iki ayrı adreste yapılan aramalarda 8 adet cep telefonu, 1 laptop, 1 tablet ve 4 adet SIM karta el konuldu.


1 kişi tutuklama


Şüpheliler,
"Nitelikli Dolandırıcılık"
ve
"Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması"
suçlarından adli makamlara sevk edildi. İ.G. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, S.G. hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.


