Kırklareli’de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

00:3720/12/2025, Cumartesi
Kırklareli'de şehir genelinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönündeki bilgiler üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kırklareli’de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde elde edilen bilgiler üzerine çalışma başlattı. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, özel harekat polislerinin desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



