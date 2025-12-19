Yeni Şafak
Sakarya’da 3 ayrı uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

19:0619/12/2025, Cuma
IHA
Sakarya’nın Adapazarı ve Erenler ilçelerinde polis ekiplerince yapılan 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğünce Adapazarı ve Erenler İlçelerinde yapılan 3 ayrı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 95 gram sentetik cannabinoid maddesi, 31 gram uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen aseton maddesi, 5 parça uyuşturucu paketlemesinde kullanıldığı değerlendirilen materyal, 1 adet uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen pet şişe ele geçirildi. Gözaltın alınan şüphelilerden birinin ise ‘Hırsızlık’ suçundan 2 yıl 1 ay aranması olduğu tespit edildi. Yakalanan 6 şüpheliden 4’ü emniyetteki işlemleri sonrasında serbest bırakılırken 2 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



#Sakarya
#Uyuşturucu
#Adapazarı
