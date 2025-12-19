Yeni Şafak
Balıkesir'de 8 ilçede uyuşturucu operasyonu: 31 şahıs yakalandı

Balıkesir’de jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 8 ilçede kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 31 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geçtiğimiz bir haftada narkotik olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Gömeç, Edremit, Bandırma, Erdek, Burhaniye, Altıeylül, Ayvalık, İvrindi ilçelerinde meydana gelen 29 narkotik olayına karışan 31 şüpheliye ait ev ve eklentileri ile kullanmış oldukları araçlara yönelik operasyonel gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda; 2 bin 229 sentetik uyuşturucu hap, 133 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 3 gram kokain, 2 ekstazi, bir bonzai, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, bir hassas terazi, bir tabanca, bir av tüfeği, 11 cep telefonu, 49 bin 90 TL ve 551 dolar para suç geliri ele geçirildi. Operasyonlarda olaylara karışan 31 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.




