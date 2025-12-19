Yeni Şafak
32 ilde DEAŞ'a operasyon: 170 şüpheli yakalandı

08:2519/12/2025, Cuma
DHA
DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, örgüte finans sağlayan şüpheliler, son 2 haftadır süren operasyonlarda yakalandı.

32 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 170 şüpheli yakalandı. İlk etapta şüphelilerin 10'u tutuklandı, 15'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerine devam ediliyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Muğla, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van, Yalova ve Yozgat olmak üzere toplam 32 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

Geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, örgüte finans sağlayan şüpheliler, son 2 haftadır süren operasyonlarda yakalandı.

İlk etapta; 10’u tutuklandı. 15’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerine devam ediliyor.

