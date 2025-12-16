DEAŞ yine İsrail'e çalışıyor

Yeni Şafak Gazetesi'nin 16 Aralık 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Rusya’dan 229,7 milyar avroluk gasp davası
Avrupa Birliği’nin Rusya’ya ait 210 milyar avroluk varlığı süresiz dondurması Ukrayna savaşında yeni cephe oldu. Rusya, paranın 185 milyar avroluk kısmını elinde tutan Belçika merkezli finans kuruluşu Euroclear’a 229,7 milyar avro tazminat davası açtı. AB’nin kararı, küresel finans sisteminde ‘mülkiyet dokunulmazlığını’ tartışmalı hale getirdi.
Dünya Sidney'in kahramanını konuşuyor
Cumartesi günü bir DEAŞ’lı Suriye’de 3 Amerikalıyı öldürdü. Pazar günü de DEAŞ bağlantılı oldukları belirtilen bir baba ve oğlu, Avustralya’da Hanuka Bayramı için toplanan bir grup Yahudi'ye saldırıp 15 kişiyi öldürdü. Kendini feshetmesi gereken SDG Suriye’de, İsrail ise uluslararası alanda “meşruiyet” sorunu yaşarken terör örgütü DEAŞ’ın yeniden ortaya çıkması dikkat çekiyor.
Kadıköy'de Fenerbahçe rüzgarı
Ligde iki haftadır kazanamayan Fenerbahçe, Kadıköy'de TÜMOSAN Konyasor karşısında açıldı. Talisca, Mert Müldür ve Asensio'nun golleriyle üç puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler tabloda ikinci sıraya yükseldi.