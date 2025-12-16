DEAŞ yine İsrail'e çalışıyor

Dünya Sidney'in kahramanını konuşuyor

Cumartesi günü bir DEAŞ’lı Suriye’de 3 Amerikalıyı öldürdü. Pazar günü de DEAŞ bağlantılı oldukları belirtilen bir baba ve oğlu, Avustralya’da Hanuka Bayramı için toplanan bir grup Yahudi'ye saldırıp 15 kişiyi öldürdü. Kendini feshetmesi gereken SDG Suriye’de, İsrail ise uluslararası alanda “meşruiyet” sorunu yaşarken terör örgütü DEAŞ’ın yeniden ortaya çıkması dikkat çekiyor.