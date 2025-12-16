Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
DEAŞ yine İsrail'e çalışıyor

DEAŞ yine İsrail'e çalışıyor

04:0016/12/2025, вторник
G: 16/12/2025, вторник
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 16 Aralık 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 16 Aralık 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Rusya’dan 229,7 milyar avroluk gasp davası

Avrupa Birliği’nin Rusya’ya ait 210 milyar avroluk varlığı süresiz dondurması Ukrayna savaşında yeni cephe oldu. Rusya, paranın 185 milyar avroluk kısmını elinde tutan Belçika merkezli finans kuruluşu Euroclear’a 229,7 milyar avro tazminat davası açtı. AB’nin kararı, küresel finans sisteminde ‘mülkiyet dokunulmazlığını’ tartışmalı hale getirdi.

Dünya Sidney'in kahramanını konuşuyor

Cumartesi günü bir DEAŞ’lı Suriye’de 3 Amerikalıyı öldürdü. Pazar günü de DEAŞ bağlantılı oldukları belirtilen bir baba ve oğlu, Avustralya’da Hanuka Bayramı için toplanan bir grup Yahudi'ye saldırıp 15 kişiyi öldürdü. Kendini feshetmesi gereken SDG Suriye’de, İsrail ise uluslararası alanda “meşruiyet” sorunu yaşarken terör örgütü DEAŞ’ın yeniden ortaya çıkması dikkat çekiyor.

Kadıköy'de Fenerbahçe rüzgarı

Ligde iki haftadır kazanamayan Fenerbahçe, Kadıköy'de TÜMOSAN Konyasor karşısında açıldı. Talisca, Mert Müldür ve Asensio'nun golleriyle üç puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler tabloda ikinci sıraya yükseldi.

#Gazete
#Manşet
#Gündem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜİK Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? 6 aylık fark için kritik tarih