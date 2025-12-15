Yeni Şafak
Sakarya’da DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu şüpheli tutuklandı

Sakarya'da DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu şüpheli tutuklandı

18:5815/12/2025, Pazartesi
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında terör örgütü DEAŞ'e mensup Irak uyruklu şüpheli düzenlenen operasyonda yakalandı. Yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli tutuklandı.


Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Irak uyruklu şüpheli, Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



#DAEŞ
#Şüpheli
#Tutuklama
