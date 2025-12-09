Florida Valisi 24 eyalette şubesi olan İslam İlişkileri Konseyi'ni terör örgütü ilan etti

Yeni Şafak
9/12/2025, Salı
IHA
Florida Valisi Ron DeSantis, ABD’nin önde gelen sivil hak örgütlerinden Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi’ni (CAIR) Hamas ile bağlantısı olduğu iddiasıyla 'yabancı terör örgütü' ilan etti. ABD hükümeti ise CAIR’ı böyle bir örgüt olarak sınıflandırmıyor. 1994’te kurulan CAIR, ülke genelinde yaklaşık 24 eyalette faaliyet gösteren şubelere sahip.

ABD’de bir Cumhuriyetçi vali daha ülkenin en önde gelen sivil haklar gruplarından biri olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi’ni (CAIR) "yabancı terör örgütü" ilan etti.

Florida Valisi Ron DeSantis, geçtiğimiz ay Texas Valisi Greg Abbott gibi CAIR’ı "yabancı terör örgütü" ilan eden bir kararname imzaladı.

"Hamas ile bağlantısı var"

DeSantis, imzaladığı kararnamede CAIR’ın Hamas ile bağlantısının olduğunu iddia etti.

CAIR, Hamas ile herhangi bir bağlantısı olduğunu reddederken, DeSantis’in kararını "anayasaya aykırı ve iftira" olarak nitelendirdi.

CAIR, Texas’ın kararına ettiği gibi Florida’nın da kararına itiraz etmeye hazırlanıyor.

ABD hükümeti, CAIR’ı "yabancı terör örgütü" olarak tanımlamazken, 1994 yılında kurulan CAIR’IN yaklaşık 24 eyalette şubeleri bulunuyor.

