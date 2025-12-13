Yeni Şafak
Terör örgütü PKK/YPG'den Suriye'de saldırı: Sivillerin hedef alındığı saldırıda can kaybı

18:2613/12/2025, Cumartesi
AA
Terör örgütü SDG, sivil yerleşim yerlerine sık sık saldırılar düzenliyor.
Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG, Halep'te sivil yerleşim yerlerine keskin nişancılarla ateş açtı. Deyr Hafer kentinin çevresinde bulunan Rasim İmam Köyü çevresinde düzenlenen saldırı sonucu bir sivil hayatını kaybetti.

Suriye’nin Halep ilinin doğusundaki Deyr Hafer kentinde terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği saldırıda bir sivil yaşamını yitirdi.

Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'nin işgalinde tuttuğu Deyr Hafer’de Rasim İmam Köyü çevresinde sivil yerleşim yerlerine keskin nişancılar tarafından ateş edildi.

Saldırıda bir sivil hayatını kaybetti.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Halep'in doğusundaki Deyr Hafer kentinin çevresinde bulunan Rasim İmam Köyü yakınlarında bir sivilin, SDG güçlerinden bir keskin nişancı tarafından vurulduğunu duyurdu.

Terör örgütü, sık sık işgali altında tuttuğu bölgelerden, Suriye hükümeti mevzilerine ve sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenliyor.



