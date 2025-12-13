Teröristbaşı Mazlum Abdi'den Suriye'de skandal talep

Suriye'de YPG için süre daralıyor
Terör örgütü PKK/YPG'den oluşan SDG’nin sözde lideri Mazlum Abdi, terör örgütünün dağıtılmayacağı mesajını vererek Rakka, Haseke ve Deyrizor’un ademi merkeziyetçi bir yapıyla yönetilmesini savundu ve merkezi olmayan bir Suriye vizyonunu yineledi.
Terör örgütü PKK/YPG
'nin Suriye uzantısı SDG'nin lideri
"Mazlum Kobani"
kod adlı terörist
Ferhat Abdi Şahin
, Esad'ın devrilişi sebebiyle yapılan bir törende konuştu.
10 Mart'ta yeni Suriye hükümetiyle imzaladıkları anlaşmaya "sadık" olduklarını söyleyerek,
"10 Mart anlaşması yeni, demokratik ve ademi merkeziyetçi bir Suriye'nin inşası için tarihi bir temel oluşturuyor ve uluslararası toplumun desteğini aldı."
iddiasında bulundu.
Ülke simi vermeden konuşan teröristbaşı Şahin,
"Komşu ülkelerin tutumlarında bir değişiklik var. SDG'ye eskisi gibi düşmanca bakmıyorlar. SDG'nin varlığı artık savaş için bir bahane değil."
dedi.
Ademi merkeziyetçilik istedi
Daha önce yaptığı,
"Merkezi olmayan bir Suriye istiyoruz."
açıklamasını tekrarlayan SDG lideri,
"Rakka, Haseke ve Deyrizor ademi merkeziyetçilik yoluyla yönetilmeli."
diyerek federasyonvari bir yönetim isteklerini tekrarladı.
Ademi merkeziyetçilik, merkezi yönetimin gücünü azaltarak yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasına deniyor. Bu da merkezi otoritenin zayıflaması, yerel yönetimlerin güçlenmesi anlamına geliyor.
