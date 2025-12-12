Yeni Şafak
YPG, Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit

YPG, Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 12/12/2025, Cuma
G: 12/12/2025, Cuma
Yaşar Güler.
Yaşar Güler.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genel Kurul'da bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuştu.

Bakan Güler, YPG-SDG'nin bölgesel aktörler tarafından aparat olarak kullanılmaya çalışıldığını ve jeopolitik mühendisliklere zemin hazırlanmak istendiğini ifade etti. Güler, "Bu durum yalnızca Suriye için değil Türkiye'nin millî güvenliğine yönelik de doğrudan bir tehdittir. Terörsüz Türkiye hedefimizin kalıcı biçimde tesis edilmesi için Suriye'deki silahlı unsurların merkezi yönetime hızlı bir şekilde entegre olması zorunludur" dedi. Güler, "Örgütün de kendi içinden gelen silah bırakma ve entegrasyon çağrılarını dikkate alarak dış müdahaleleri engelleyecek şekilde bu dönüşümü geciktirmeden tamamlamasını bekliyoruz" diye konuştu.

Hakan Fidan.

İsrail, Şam ile anlaştığında YPG de anlaşacak

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Suriye'de hareketliliği ile terör örgütü PKK/YPG'nin "isteksizliği" arasında bir orantı olduğuna işaret ederek "İsrail, Suriye ile belli bir anlaşma zeminine geldiği gün YPG'nin de geleceğini göreceksiniz" dedi. Fidan, Katar merkezli Al Jazeera'ya konuştu. Fidan, İsrail’in Suriye karşısında da maksimalist bir tavrının olduğunu belirtti. Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile Suriye hükümeti arasında varılan 10 Mart mutabakatına ve henüz bu anlaşmanın uygulanmamasına ilişkin Fidan, "Burada tabii İsrail'in Suriye'deki hareketliliği ile SDG’nin açıkçası isteksizliği arasında bir ilişki var, bir orantı var. Bunu artık söylemek gerekiyor. Bu YPG'nin tek başına aldığı bir karar değil" diye konuştu.


#Suriye
#SDG
#Terör
#Politika
#Hakan Fidan
