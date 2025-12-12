YPG, Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Suriye'de hareketliliği ile terör örgütü PKK/YPG'nin "isteksizliği" arasında bir orantı olduğuna işaret ederek "İsrail, Suriye ile belli bir anlaşma zeminine geldiği gün YPG'nin de geleceğini göreceksiniz" dedi. Fidan, Katar merkezli Al Jazeera'ya konuştu. Fidan, İsrail’in Suriye karşısında da maksimalist bir tavrının olduğunu belirtti. Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile Suriye hükümeti arasında varılan 10 Mart mutabakatına ve henüz bu anlaşmanın uygulanmamasına ilişkin Fidan, "Burada tabii İsrail'in Suriye'deki hareketliliği ile SDG’nin açıkçası isteksizliği arasında bir ilişki var, bir orantı var. Bunu artık söylemek gerekiyor. Bu YPG'nin tek başına aldığı bir karar değil" diye konuştu.