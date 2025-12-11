Suriye'yi savaşla tehdit etti

Terör devleti İsrail’de iktidardaki aşırı sağcı koalisyon hükümeti, Gazze ve Lübnan’daki saldırılarının ardından şimdi de Suriye’de savaş tehditlerini artırıyor. Esed rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024’te iki ülke arasındaki tampon bölgeyi işgal eden İsrail ordusu, giriştiği şiddet olaylarıyla gerilimi yükseltirken aşırı sağcı bakanlardan da savaş açıklamaları geliyor. İsrail Diaspora Bakanı Amihay Chikli, sosyal medyadan yayınladığı açıklamada, “Suriye ile savaş kaçınılmaz” ifadelerini kullandı. Bu açıklamada, İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin önceki gün tampon bölgedeki Han Arnabe beldesinde Suriyeli sivillere ateş açarak üçünü yaraladığı olaydan hemen sonra geldi.

GAZZE SLOGANLARINI GEREKÇE GÖSTERDİ

İşgalci İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, önceki gün tampon bölgedeki Han Arnabe beldesi yakınlarında, işgali protesto eden Suriyeli sivillere gerçek mermi ve gaz bombalarıyla müdahale ederek üç kişiyi yaraladı. Olayın ardından bölgede tansiyon yükselirken Suriye güvenlik güçleri Han Arnabe yakınlarında İsrail ordusu tarafından kurulan bariyerleri yıkarak bölgeye gitti. Birleşmiş Milletler (BM) Barış Misyonu (UNDOV) ise olay sonrası bölgeye konuşlandığını ve İsrail güçlerinin ihlallerini belgelediğini ilan etti. Bu olaydan bir gün önce ise Suriye’deki devrim yıl dönümü kutlamaları münasebetiyle yapılan askeri geçit törenlerinde Suriye askerleri, “Gazze, Gazze, birliğimizin çağrısı, zaferimiz ve gücümüz, gecemiz ve gündüzümüz” marşını söyledi. Suriye askerlerinin bu yürüyüşünü gösteren bir videoyu X hesabında alıntılayan Chikli, “Suriye ile savaş kaçınılmaz” yorumunu yaptı.

7 EKİM VE İRAN PROPAGANDASI

Chikli’nin açıklamaları ve İsrail ordusunun tampon bölgedeki ihlalleri sürerken İsrail medyası da boş durmuyor. Maariv gazetesinin dün yayınladığı habere göre, İsrail ordusundan üst düzey yetkililer, ordunun Suriye’den tampon bölgeye 7 Ekim 2023’te Hamas’ın Gazze çevresindeki Yahudi yerleşimlere yönelik düzenlediği Aksa Tufanı baskınına benzer bir baskın beklediğini söyledi. Gazeteye konuşan yetkililer, Suriye’nin güneyinde İran tarafından finanse edilen bazı askeri grupların hâlâ varlığını koruduğu belirtilirken, ayrıca bölgede 10’ar savaşçı ve ağır makinalı tüfek taşıyabilen Toyota tipi 40 askeri Jip’in dolaştığını ve bu unsurların bölgeye bir saldırı planladığını iddia etti.

ŞAM’IN DİPLOMATİK ADIMLARINI REDDEDİYOR

Esed rejiminin devrilmesinin ardından kurulan yeni Suriye hükümeti, İsrail’in tampon bölgedeki ihlallerine rağmen sorunun diplomatik yollarla çözülmesinde ısrar ediyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkesinin hiçbir bölge ülkesine tehdit arz etmediğini ve İsrail’in tampon bölgeden çekilmesi halinde İsrail ile 1974 yılında ilan edilen çatışmasızlık anlaşmasına uygun yeni bir güvenlik anlaşması imzalamayı kabul edeceğini vurgulamasına rağmen İsrail tarafı bahanelerle bölgeden çekilmeyi reddediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye’nin başkenti Şam’dan sınıra kadarki bölgenin silahsızlandırılmaması ve Suveyda’daki ayrılıkçı Dürzi grupların garanti altına alınmaması halinde tampon bölgeden çekilmeyeceklerini açıklamıştı. Buna karşılık Suriye Dışişleri Bakanı Es’ad Hasan el-Şeybani ise İsrail ile güvenlik anlaşması imzalanmasının tek yolunun İsrail ordusunun tampon bölgeden çekilmesi olduğunu söylemişti. Öte yandan, ABD merkezli Silahlı Çatışma Konum ve Olay Verileri (ACLED) tarafından yayınlanan raporda, İsrail ordusunun bir yılda Suriye genelinde 600 saldırı düzenlediği belirtildi.

Şam'ın önceliği İsrail'in tehditleri

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülkenin önceliklerini ekonomi, mültecilerin dönüşü ve İsrail’in güvenlik tehditleri olarak açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, ülkenin kurtuluşunun birinci yıl dönümü dolayısıyla Şam’da büyükelçiler ve yabancı misyon temsilcileri için resepsiyon düzenledi. Türkiye'yi Şam geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu'nun temsil ettiği etkinlikte konuşan Şeybani, Suriye’nin karşı karşıya olduğu üç temel başlığı “ekonomik toparlanma, mültecilerin geri dönüşü ve İsrail’in güvenlik tehditleri” olarak sıraladı.

CENTCOM: Ortak çıkarlarımız var

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper, Suriye ile askeri yardımlaşmayı geliştirmek istediklerini söyledi. Cooper, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD’nin Ortadoğu’da güvenlik ve istikrarın korunmasını önemsediğini ve bu anlamda Suriye ile ortak çıkarları olduğunu belirtti. Cooper, "ABD ve Suriye'nin Ortadoğu'da güvenlik ve istikrarın korunmasında ortak çıkarları var" dedi. SDG’nin Suriye ordusuna entegre edilmesi sürecine de değinen Cooper, 10 Mart anlaşmasını desteklediklerini ve entegrasyon sürecinin tamamlanmasını istediklerini kaydetti. Cooper, "SDG'nin Suriye ordusuna entegre olması istikrarın korunmasında ortak çıkarları var" diye konuştu.







