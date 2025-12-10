Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Yeni dönemin temeli insan hakları olacak

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, "Bugün, insan haklarının korunması üzerine kurulu yeni bir dönemin başlangıcındayız. Hep birlikte daha adil, daha özgür ve daha insani bir Suriye inşa edeceğiz." dedi.
Suriye Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Suriye Ofisi'nin ortaklaşa düzenlediği programda Şeybani, Suriye'nin yeni dönemde insan haklarını "ulusal önceliklerin en üstüne yerleştirdiğini" söyledi.
Şeybani, "8 Aralık" tarihinin ülkenin uzun ve karanlık bir dönemden kurtuluşunun sembolü olduğunu ifade etti.
Devrik rejimin ülkeyi boğucu bir karanlığa sürüklediğini vurgulayan Şeybani, "Bugün ise insan haklarının korunması üzerine kurulu yeni bir dönemin başlangıcındayız." diye konuştu.
"Bu trajediler asla yeniden yaşanmayacak"
Şeybani, özgürlüğün kazanılmasının ardından insan haklarının ülkenin temel önceliği haline geldiğini ve yeni Suriye Anayasası'nın temel hak ve özgürlükleri, uluslararası sözleşmelere bağlılığı ve hukukun üstünlüğünü güvence altına aldığını belirtti.
"Hep birlikte daha adil, daha özgür ve daha insani bir Suriye inşa edeceğiz"
Şeybani, yeni dönemde "uluslararası kurumlara kapıların açık" olduğunu ifade ederek, OHCHR Suriye Ofisi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve bağımsız uluslararası mekanizmalarla resmi temasların sürdüğünü aktardı.
Bu kapsamda gözaltı merkezlerine erişim sağlandığını, tutuklu ziyaretlerine izin verildiğini ve rehabilitasyon programlarının hayata geçirildiğini kaydeden Şeybani, 6 Mart 2025 sahil bölgelerinde yaşanan olaylara ilişkin ise "intikam" söylemini reddettiklerini vurguladı.
Konuşmasını, "Hep birlikte daha adil, daha özgür ve daha insani bir Suriye inşa edeceğiz" sözleriyle tamamlayan Şeybani, tüm katılımcıların Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı.