İstanbul’da yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olan DEAŞ şüphelilerine operasyon: 115 gözaltı

09:2925/12/2025, Perşembe
DHA
İstanbul’da yılbaşı öncesi eylem hazırlığında oldukları belirtilen DEAŞ silahlı terör örgütü şüphelilerine operasyon düzenlendi. 115 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında, örgütün yaklaşan Noel ve yılbaşı etkinliklerini hedef alarak özellikle gayrimüslimlere yönelik eylem çağrıları ve saldırı planları yaptığına dair istihbarat bilgilerine ulaşıldı.

 Çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen ve bir kısmı hakkında ulusal ve uluslararası düzeyde yakalama kararı bulunan 137 şüpheli tespit edildi.

İstanbul genelinde 124 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda çok sayıda tabanca, fişek ve örgütsel dokümana el konulurken, 115 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

