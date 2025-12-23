Yeni Şafak
Sahte TOKİ ilanıyla dolandırıcılık yapan 19 kişi yakalandı

13:3123/12/2025, Salı
AA
Osmaniye merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) internet sitesinin sahtesini kurup dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, TOKİ'nin internet sitesini kopyalayıp sosyal medyada paylaştıkları sahte ilanlarla konut başvurusunda bulunmak isteyenleri dolandıran zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince Osmaniye, Ankara, Şanlıurfa, Gümüşhane, Tokat, Malatya, Hatay, Aydın, Bursa ve Adana'da düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.





