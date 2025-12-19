Yeni Şafak
İstanbul’da sahte para operasyonu: 150 bin Euro ele geçirildi

14:3519/12/2025, Cuma
IHA
İstanbul’da düzenlenen operasyonunda sahte 150 bin avro ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen paraya yönelik yapılan incelemelerde mikro düzeyde geçersiz ibaresinin olduğu tespit edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adreste sahte dövizin dolaştığına ilişkin bilgi aldı.

Parada sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Esenyurt ilçesinde bulunan bir adres yakın takibe alındı. Sultaniye Mahallesi’nde bulunan söz konusu adreste sahte paraların olduğu belirlendi. Tespit edilen adres ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak operasyon düzenlendi. Baskında, bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 150 bin avro sahte para ele geçirildi. Ele geçirilen paraya yönelik yapılan incelemelerde mikro düzeyde geçersiz ibaresinin olduğu tespit edildi.

Yakalanan şüpheli hakkında tahkikat işlemleri devam ediyor.





#İstanbul
#sahte para
#operasyon
