Gaziantep’te sahte ilan vurgunu: 5 kişi tutuklandı

16:3510/11/2025, Pazartesi
AA
Gaziantep'te sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan 5 kişi tutuklandı
Gaziantep'te sahte ilan vererek vatandaşları dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 72 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı.

Ekipler, internet sitelerinde araç satışı, telefon, çeşitli ev eşyaları ve icra dosyasının kapatılması gibi ilanlarla, ekim ayında 43 kişinin 1 milyon 709 bin 100 lira dolandırıldığını belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla 72 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen telefon ve dijital materyallere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.




