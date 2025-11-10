Gaziantep’te sahte ilan vurgunu: 5 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı.

Ekipler, internet sitelerinde araç satışı, telefon, çeşitli ev eşyaları ve icra dosyasının kapatılması gibi ilanlarla, ekim ayında 43 kişinin 1 milyon 709 bin 100 lira dolandırıldığını belirledi.