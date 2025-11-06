Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
Kimlik bilgilerini çalarak sahte kredi kartı çıkarttılar: 2 tutuklama

Kimlik bilgilerini çalarak sahte kredi kartı çıkarttılar: 2 tutuklama

23:536/11/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Kimlik bilgilerini çaldıkları vatandaşlar adına sahte kredi kartı çıkarttılar
Kimlik bilgilerini çaldıkları vatandaşlar adına sahte kredi kartı çıkarttılar

Kocaeli'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medyadan yasa dışı yollarla vatandaşların kimlik bilgileri alınarak kredi kartı çıkarıldığını tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında bir mağdura ait kredi kartından 316 bin TL’lik harcama yapıldığı ortaya çıkarken, iki farklı ilde üç kişiye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli’de sosyal medya üzerinden kimlik bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşlar adına sahte kredi kartı çıkaran 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçların önlenmesi ve faillerinin tespiti amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında sosyal medya platformları üzerinden çok sayıda vatandaşın kimlik bilgilerinin yasa dışı yollarla ele geçirildiğini belirledi. Şüphelilerin mağdurlar adına sahte kredi kartları çıkararak, dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Çalışmalar sürerken Kocaeli’de bir mağdura ait kredi kartından 316 bin TL’lik harcama yapıldığı ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 5 Kasım’da iki farklı ilde 3 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Dolandırıcı
#Kredi Kartı
#Tutuklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
7 Kasım 2025 Cuma namazı saati: İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde cuma namazı saat kaçta? Diyanet cuma namazı vakitleri