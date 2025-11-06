Sahibinden.com’u taklit eden sahte site: “Param Güvende” tuzağıyla 10 bin TL dolandırıldı

D.C., çocukları için Instagram üzerinden akülü araç almak isterken “stil_akulu_araba” adlı sayfayla iletişime geçti. Sayfanın 73 bini aşkın takipçisinin olması ve “Hasan Türker” adına düzenlenmiş vergi levhasının sabitlenen hikayelerde yer alması, D.C’nin güvenini kazandı.

Ancak ödeme aşamasında yönlendirildiği bağlantı, (https://sahibinden-param-guvende.tr-alisveris-odeme.online) aslında dolandırıcılar tarafından hazırlanmış sahte bir siteydi.

Bu site, sahibinden.com’un “Param Güvende” sistemini birebir taklit ederek vatandaşları yanıltmayı hedefliyordu.

Bir de “Hizmet Bedeli” bahanesiyle dolandırıldı

D.C., 10.000 TL tutarındaki ödemeyi dolandırıcıların yönlendirdiği Sevimnur Gözel adına açılmış bir IBAN hesabına gönderdi.

Kısa süre sonra şahsi bir numaradan aranarak, “Ödemeniz ilan numarasını girmediğiniz için askıya alınmıştır. İşlemin devamı için ödemeyi tekrarlamanız gerekiyor.” mesajı verildi. Durumu şüpheli bulan D.C., iade talebinde bulundu. Ancak dolandırıcılar bu kez, “Ödemeniz havuzda beklediği için iade yapamıyoruz. Tekrar ödemeyi yaptığınızda işlem tamamlanacak.” yanıtını verdi. Sistem ayrıca “Param Güvende Hizmet Bedeli” adı altında ek 500 TL kesinti yaptı. Böylece mağdurun toplam zararı 10.500 TL’ye ulaştı.

Sahibinden.com’u Taklit Eden Sahte Site

Gerçek sahibinden.com değilmiş

D.C, dolandırıldığını fark ettikten sonra avukatı ve sahibinden.com’un resmi müşteri hizmetleriyle temasa geçti. Görüşmelerin ardından yönlendirildiği internet sitesinin resmî sistemle hiçbir bağlantısının olmadığı ortaya çıktı.

Yetkililer, “sahibinden.com” ismini kullanarak oluşturulan bu tür sahte alan adlarının tamamen dolandırıcılık amaçlı olduğunu doğruladı.

Rize merkezli markayı da kopyalamışlar

Dolandırıcıların kullandığı “stil_akulu_araba” sayfasının, Rize’de faaliyet gösteren gerçek “Stil” markasını taklit ettiği belirlendi. Sayfa, sahte vergi levhası, stok görselleri ve kurumsal dil kullanarak vatandaşların güvenini kazanmaya çalışıyor.

Sahibinden.com’dan açıklama: “Alan adı mutlaka kontrol edilmeli”

Sahibinden.com yetkilileri, kullanıcılarını sahte sitelere karşı daha öncede uyarmıştı. Firma “Param Güvende sistemi yalnızca www.sahibinden.com adresi ve resmî mobil uygulamamız üzerinden işlem görmektedir. Farklı uzantılar (.online, .shop, .store vb.) üzerinden gelen bağlantılar kesinlikle tarafımıza ait değildir. Kullanıcılarımızdan, ödeme yapmadan önce alan adını mutlaka kontrol etmelerini rica ediyoruz.”

Vatandaşlara uyarı

Uzmanlar, özellikle sosyal medya üzerinden ürün alırken:

Hesabın resmî olup olmadığını,

Alan adının “sahibinden.com” ile bitip bitmediğini,

Ve IBAN bilgisinin kişisel mi, kurumsal mı olduğunu mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini vurguluyor.



