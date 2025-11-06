BTK geçit vermedi: "Yüzyılın Konut Projesi"ni fırsata çevirmek isteyenler yakayı ele verdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) gelen şikayetler üzerine harekete geçen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), "TOKİ İlk Evim", "500 bin sosyal konut" gibi başlıklarla açılan sahte sayfalara erişim engeli getirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 81 ilde hayata geçireceği 500 bin sosyal konut seferberliğini açıklaması, vatandaşlarca ilgiliyle karşılandı.
Projenin duyurulmasıyla vatandaşlar bilgi almak ve başvuru yapmak üzere ilgili kurumların internet sitelerine yöneldi.
Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların ilgisini fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve e-Devlet internet sitelerini taklit eden çok sayıda sahte sayfa açtı.
Başta "TOKİ İlk Evim", "500 bin sosyal konut" başlıklarıyla açılan sahte sayfalar olmak üzere onlarca siteye, BTK tarafından erişim engeli getirildi.
Oltalama yöntemiyle dolandırıcılık
CİMER başvurularına konu dolandırıcılık olayları, siber güvenlik alanında "oltalama" (phishing) olarak adlandırılan bir siber saldırı türüne giriyor.
Bu tür saldırılarda kötü niyetli kişiler tarafından güvenilir internet siteleri veya hizmetlerin taklit edilmesi yoluyla kullanıcıların yanıltılması ve sahte siteler üzerinden kişisel bilgi paylaşmaları veya işlem yapmalarının sağlanması amaçlanıyor.
Parolaları değiştirip adli makamlara başvurulmalı
Bu tarz saldırıya maruz kalındığının fark edilmesi halinde ilgili hesaplara ait parolaların hızla güncellenmesi, suç teşkil eden durumlarda ise adli makamlar ve kolluk birimlerine müracaat edilmesi gerekiyor.
Düzenli olarak tespit ediliyor
Oltalama amaçlı zararlı siteler düzenli olarak tespit ediliyor ve bu sitelere erişim engeli getiriliyor.