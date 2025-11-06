Yeni Şafak
BTK geçit vermedi: "Yüzyılın Konut Projesi"ni fırsata çevirmek isteyenler yakayı ele verdi

Sosyal konut projelerine başvurmak isteyenleri dolandırmak amacıyla açılan sahte sitelere erişim engeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) gelen şikayetler üzerine harekete geçen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), "TOKİ İlk Evim", "500 bin sosyal konut" gibi başlıklarla açılan sahte sayfalara erişim engeli getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 81 ilde hayata geçireceği 500 bin sosyal konut seferberliğini açıklaması, vatandaşlarca ilgiliyle karşılandı.

Projenin duyurulmasıyla vatandaşlar bilgi almak ve başvuru yapmak üzere ilgili kurumların internet sitelerine yöneldi.

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların ilgisini fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve e-Devlet internet sitelerini taklit eden çok sayıda sahte sayfa açtı.

Sahte siteleri arama motorlarında ön sıralara yerleştiren dolandırıcılar,
başvuru/teminat/sigorta adı altında şahıs IBAN'larına yüksek meblağlarda para transferi
yapılmasını istedi. Bu yolla dolandırılan vatandaşların CİMER'e başvurmaları üzerine hızla harekete geçildi.

Başta "TOKİ İlk Evim", "500 bin sosyal konut" başlıklarıyla açılan sahte sayfalar olmak üzere onlarca siteye, BTK tarafından erişim engeli getirildi.

BTK tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada,
"TOKİ tarafından yürütülen '500 Bin Sosyal Konut ile Ev Sahibi Türkiye' projesi kapsamında gerçekleştirildiği iddia edilen dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin olarak, gerek Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından geliştirilen yazılımlar aracılığıyla, gerekse kurumumuza ulaşan ihbarların değerlendirilmesi sonucunda ilgili bağlantı adresleri zararlı bağlantılar listesine eklenmiş olup bu adreslere erişim, operatörler tarafından altyapı seviyesinde engellenmiştir."
ifadeleri kullanıldı.

Oltalama yöntemiyle dolandırıcılık

CİMER başvurularına konu dolandırıcılık olayları, siber güvenlik alanında "oltalama" (phishing) olarak adlandırılan bir siber saldırı türüne giriyor.

Bu tür saldırılarda kötü niyetli kişiler tarafından güvenilir internet siteleri veya hizmetlerin taklit edilmesi yoluyla kullanıcıların yanıltılması ve sahte siteler üzerinden kişisel bilgi paylaşmaları veya işlem yapmalarının sağlanması amaçlanıyor.

Parolaları değiştirip adli makamlara başvurulmalı

Bu tarz saldırıya maruz kalındığının fark edilmesi halinde ilgili hesaplara ait parolaların hızla güncellenmesi, suç teşkil eden durumlarda ise adli makamlar ve kolluk birimlerine müracaat edilmesi gerekiyor.

Düzenli olarak tespit ediliyor

Oltalama amaçlı zararlı siteler düzenli olarak tespit ediliyor ve bu sitelere erişim engeli getiriliyor.

Vatandaşlar, tespit ettikleri ve veya şüphe duydukları zararlı bağlantıları
ihbar@usom.gov.tr
e-posta adresi veya
USOM
internet sitesi üzerinden ihbar edebilecekleri gibi gerek sahte internet sitelerinin ihbarı, gerekse adli ve idari mercilere konunun iletilmesi kapsamında ekran görüntüsü, bilgi ve belgelerle CİMER'e başvurabilir.



