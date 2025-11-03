Yeni Şafak
TOKİ BAŞVURU HANGİ İLLERDE YAPILACAK 2025? TOKİ 500 bin konut başvuru tarihleri duyuruldu mu?

TOKİ BAŞVURU HANGİ İLLERDE YAPILACAK 2025? TOKİ 500 bin konut başvuru tarihleri duyuruldu mu?

13:413/11/2025, Pazartesi
TOKİ’nin 81 ilde hayata geçireceği 500 Bin Sosyal Konut Projesi için heyecan dorukta. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut hamlesi olarak duyurulan proje, uygun ödeme planları ve geniş kontenjanlarıyla dikkat çekiyor. Vatandaşlar, “TOKİ konut başvurusu kimlere açık?”, “Başvuru şartları neler?” sorularına yanıt arıyor. Peki, 500 bin konut hangi illerde yapılacak, kimler başvuru yapabilecek?

Dar ve orta gelirli vatandaşlar için büyük fırsat sunan TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi detayları belli oldu. Türkiye genelinde 81 ilde inşa edilecek konutlar için başvuru süreci öncesi vatandaşlar şartları ve kontenjanları merak ediyor. Şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler ve gençler için özel kontenjanların ayrıldığı projede, her il için ayrı planlama yapılacak. Peki, TOKİ başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilir?

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuruların 2025 Kasım ayında toplanması planlanıyor. Eş zamanlı olarak konutların inşasına da 2025 Kasım itibarıyla başlanacak. Kura çekiminin ise Aralık, Ocak ve Şubat aylarında yapılması hedefleniyor. Konutların teslimatına 2027 Mart ayı itibarıyla başlanacak.

Şehit Yakını ve Terör Malullerinden başvuru bedeli alınmayacaktır.

Başvurular T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ,T. Halk Bankası A.Ş. ve T.Emlak Katılım Bankası A.Ş.’nin Proje ilinde bulunan yetkili Şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacaktır.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

Konut satın almak için başvuruda bulunanların, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması ve başvuru sahibinin 18 yaşını tamamlamış olmakla birlikte en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olması şartları aranacaktır.

Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Büyükşehirlerde merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilecek. İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek.

Bir hane halkı adına — yani kişinin kendisi ve eşi adına — yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması durumunda, tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

Aylık hane halkı gelirinin (kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları), başvuru dönemi itibarıyla son 12 ay ortalamasının en fazla net 127.000 TL (İstanbul İli için 145.000 TL) olması gerekmektedir.

TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

TOKİ konutları 240 ay vade yüzde 10 peşinat ile İstanbul ve Anadolu için seçenekler bulunuyor.

İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

1+1 Evler 55m

7.313 TL'den başlayan taksitlerle: Satış fiyatı 1.950.000 TL

2+1 Evler 65m

9.188 TL'den başlayan taksitlerle: Satış fiyatı 2.450.000 TL

2+1 Evler 80m

11.063 TL'den başlayan taksitlerle: Satış fiyatı 2.950.000 TL

TOKİ HANGİ İLLERDE KAÇ KONUT YAPACAK?


ADANA: 12.292

ADIYAMAN: 6.620

AFYONKARAHİSAR: 4.370

AĞRI: 2.840

AKSARAY: 2.476

AMASYA: 2.601

ANKARA: 30.823

ANTALYA: 13.213

ARDAHAN: 619

ARTVİN: 1.020

AYDIN: 7.123

BALIKESİR: 7.548

BARTIN: 1.240

BATMAN: 3.810

BAYBURT: 723

BİLECİK: 1.419

BİNGÖL: 2.072

BİTLİS: 2.363

BOLU: 1.950

BURDUR: 2.208


BURSA: 17.225

ÇANAKKALE: 3.376

ÇANKIRI: 1.753

ÇORUM: 2.867

DENİZLİ: 6.190

DİYARBAKIR: 12.165

DÜZCE: 2.470


EDİRNE: 2.530

ELAZIĞ: 3.685

ERZİNCAN: 1.760

ERZURUM: 4.905

ESKİŞEHİR: 6.025


GAZİANTEP: 13.890

GİRESUN: 1.576

GÜMÜŞHANE: 926

HAKKARİ: 1.557

HATAY: 12.639

IĞDIR: 1.200

ISPARTA: 2.889

İSTANBUL: 100.000

İZMİR: 21.020

KAHRAMANMARAŞ: 8.195

KARABÜK: 1.600

KARAMAN: 1.550

KARS: 1.730

KASTAMONU: 2.380

KAYSERİ: 7.562


KİLİS: 1.170

KIRIKKALE: 1.689

KIRKLARELİ: 2.255

KIRŞEHİR: 1.633

KOCAELİ: 10.340

KONYA: 15.000

KÜTAHYA: 3.592

MALATYA: 9.609

MANİSA: 7.229

MARDİN: 5.357

MERSİN: 8.190

MUĞLA: 6.197

MUŞ: 2.142

NEVŞEHİR: 2.068

NİĞDE: 2.604

ORDU: 3.334

OSMANİYE: 2.990

RİZE: 2.042

SAKARYA: 6.633

SAMSUN: 6.397

SİİRT: 1.527

SİNOP: 947


SİVAS: 3.904

ŞANLIURFA: 13.190

ŞIRNAK: 1.492

TEKİRDAĞ: 6.865

TOKAT: 3.392


TRABZON: 3.734

TUNCELİ: 775

UŞAK: 2.464

VAN: 6.803

YALOVA: 1.805

YOZGAT: 2.858

ZONGULDAK: 1.872

