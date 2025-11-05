Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ eliyle Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edecek. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için beklenen TOKİ sosyal konut projesinde yeni dönem başlıyor. 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek. Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek. Proje kapsamında Tokat merkez ve ilçelerinde toplam 3 bin 392 konut inşa edilecek.