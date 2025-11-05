TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde alınacak. Proje ile inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. Tokat’ta TOKİ konutların hangi ilçelerde ne kadar yapılacağı da netleşti. Tokat’ta inşa edilecek sosyal konut sayısı 3 bin 392 olarak açıklandı. Peki Tokat’ın hangi ilçesinde TOKİ evleri var?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ eliyle Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edecek. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için beklenen TOKİ sosyal konut projesinde yeni dönem başlıyor. 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek. Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek. Proje kapsamında Tokat merkez ve ilçelerinde toplam 3 bin 392 konut inşa edilecek.
Tokat’ın hangi ilçesinde TOKİ konutları var?
500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Tokat’ta Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt ve Zile ilçesine TOKİ konutları yapılacak.
TOKİ sosyal konut peşinat ve taksit sayısı, ödeme planı
Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Sosyal konut projelerinde İstanbul’da taksitler 7 bin 313 TL ile 11 bin 63 TL aralığında değişirken, diğer illerde 6 bin 750 TL ile 9 bin 938 TL bandında olacak. Alt gelir grubuna üretilen konutlar için ilanda belirtilen miktarda peşinat alınmaktadır. Peşinatın, sözleşme sırasında aracı bankaya yatırılması gerekmektedir.
TOKİ konutları kontenjan dağılımı
Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu. Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.