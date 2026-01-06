Yeni Şafak
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Ceyda Ersoy ve Burak Altındağ da gözaltına alındı

00:456/01/2026, Salı
DHA
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyon sonucu 25 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu yakalanan isimler arasında kamuoyunda 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy ile sanal medya ünlüsü Burak Altındağ'ın da bulunduğu öğrenildi.

İstanbul merkezli 4 ilde 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 26 kişiden aralarında oyuncu Doğukan Güngör, 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy ve sanal medya ünlüsü Burak Altındağ'ın da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen, bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı ve Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce başlatılan çalışmalarda sonucu İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da operasyon düzenlendi. Haklarında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarısı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak', 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek ve bunun yolunu kolaylaştırmak', 'fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarını işlediği belirlenen; aralarında oyuncu Doğukan Güngör ve sanal medya ünlüsü Burak Altındağ'ın da bulunduğu 24 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Ayrıca kamuoyunda 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy'un da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Kalan bir kişinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

KKTC dönüşü gözaltına alındı

Öte yandan hakkında yakalama kararı verilen firari şüpheli şarkıcı Alya Şahiner KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.



